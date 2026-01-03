edición general
Europa o Miami, no hay tercera vía

Con todo, ni siquiera Vox se atreve a formular un mensaje explícitamente antieuropeísta en el debate interno. ¿Por qué? Porque más del 70% de los españoles volvería a votar hoy a favor del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y la gran mayoría considera que esa adhesión ha sido provechosa para el país.

Priorat
A pesar de todo es Europa o barbarie.
Mauro_Nacho
El hecho mientras España sienten a favor de mayor integración en Europa, el sentimiento euroescéptico crece en el resto de países.
España tiene una imagen muy idealizada de Europa y actualmente la UE está sumida en una gran crisis, ahora se promueven políticas armamentísticas, se ha relajado la lucha contra el cambio climático, se ha perdido el impulso tecnológico, económicamente se ha estancado y en política exterior ha seguido las directrices de EE.UU.
Kuruñes3.0
Putinejos tampoco se atreven a decirlo, mal que lo piensen.
Andreham
El 30% restante es gilipollas y por tanto, votante de Vox.
encurtido
#2 No hay un euroexcepticismo exagerado entre los votantes de VOX. Quizá mayor que los del PP o PSOE pero nada especial. Por ejemplo Julio Anguita ha podido ser el político de mayor nivel que ha expresado las peores opiniones sobre la UE, tanto con la entrada como una vez dentro llegando a plantear la salida de España.

Por otra parte la opinión de "UE o Miami" es una opinión con calzador. La UE ya es una potencia de 2ª supeditada a EEUU, supongo que Enric Juliana ha metido ese párrafo / titular para rellenar, de igual manera que En la ciudad de Madrid empiezan a existir las bases materiales de ese protectorado. porque aunque no haya la menor prueba de ello al menos así genera likes politizados.
