Europa Laica destapa la falta de transparencia de la Iglesia en la Memoria de actividades 2024 y el destino real de la ‘X’ del IRPF

Europa Laica ha publicado su «Informe Crítico sobre la Memoria de actividades de la Iglesia católica 2024», un análisis detallado de la Memoria presentada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre ese ejercicio fiscal. El documento revela carencias e incumplimientos graves en la justificación del empleo de esos fondos públicos, además de ocultaciones en otros aspectos relacionados.