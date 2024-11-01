edición general
15 meneos
22 clics
Europa Laica destapa la falta de transparencia de la Iglesia en la Memoria de actividades 2024 y el destino real de la ‘X’ del IRPF

Europa Laica destapa la falta de transparencia de la Iglesia en la Memoria de actividades 2024 y el destino real de la ‘X’ del IRPF

Europa Laica ha publicado su «Informe Crítico sobre la Memoria de actividades de la Iglesia católica 2024», un análisis detallado de la Memoria presentada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre ese ejercicio fiscal. El documento revela carencias e incumplimientos graves en la justificación del empleo de esos fondos públicos, además de ocultaciones en otros aspectos relacionados.

| etiquetas: europa laica , iglesia católica , obispos , dinero público
8 7 0 K 146 laicismo
1 comentarios
8 7 0 K 146 laicismo
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
La sed de dinero de la iglesia católica es insaciable y nunca rechazarán ni un euro Son incapaces de recordar su compromiso de autofinanciación.

La X del IRPF, los profesores de religión, los colegios católicos concertados, las inmatriculaciones de toda clase de edificios. Son cada vez menos y nos desangran cada vez más.
0 K 20

menéame