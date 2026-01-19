Si Europa comienza a atacar buques mercantes rusos, se armará la gorda

Inspirados por la incautación por parte de EE. UU. de buques que transportaban petróleo venezolano, Gran Bretaña y otros países de la OTAN están considerando ahora utilizar sus armadas para hacer lo mismo con los buques que transportan cargamentos rusos. Desde el punto de vista británico y europeo es necesario señalar que tomar este tipo de medidas contra los cargamentos rusos los haría totalmente dependientes del respaldo militar de Estados Unidos. Serían completamente incapaces de resistir cualquier movimiento que hiciera Trump para...