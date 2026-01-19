edición general
Si Europa comienza a atacar buques mercantes rusos, se armará la gorda

Inspirados por la incautación por parte de EE. UU. de buques que transportaban petróleo venezolano, Gran Bretaña y otros países de la OTAN están considerando ahora utilizar sus armadas para hacer lo mismo con los buques que transportan cargamentos rusos. Desde el punto de vista británico y europeo es necesario señalar que tomar este tipo de medidas contra los cargamentos rusos los haría totalmente dependientes del respaldo militar de Estados Unidos. Serían completamente incapaces de resistir cualquier movimiento que hiciera Trump para...

¿Gran Bretaña pensando en dedicarse a la piratería? :-|

La cabra tira al monte...
#3 www.abc.es/internacional/finlandia-detiene-dos-tripulantes-barco-ruso- es lo que tiene vivir en una caja de resonancia rusoplanista que siempre tienen a los mismo villanos en la mente
#2 pozz *
En Europa ya se han incautado varios buques de la flota fantasma rusa, y no ha pasado nada, ni va a pasar...

Este propagandista rusoplanista de Poch no se cansa de hacer el ridiculo. xD
...apoderarse de Groenlandia. (que no cabía, leches xD )
Este va como Edu Aguirre: no importa lo grande que sea la tontería, mientras las facturas se paguen
