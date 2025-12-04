Europa acusa a Putin de fingir interés por la paz tras conversar con EE.UU. sobre Ucrania

Ucrania y sus aliados europeos acusaron el miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, de fingir interés en los esfuerzos de paz, después de que cinco horas de conversaciones con enviados estadounidenses en el Kremlin no produjeran ningún avance ni compromiso. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, instó a Putin a "dejar de hacer perder el tiempo al mundo", mientras que la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, pidió al líder ruso que "ponga fin a las bravatas y al derramamiento de sangre…