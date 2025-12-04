edición general
Europa acusa a Putin de fingir interés por la paz tras conversar con EE.UU. sobre Ucrania

Ucrania y sus aliados europeos acusaron el miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, de fingir interés en los esfuerzos de paz, después de que cinco horas de conversaciones con enviados estadounidenses en el Kremlin no produjeran ningún avance ni compromiso. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, instó a Putin a "dejar de hacer perder el tiempo al mundo", mientras que la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, pidió al líder ruso que "ponga fin a las bravatas y al derramamiento de sangre…

JanSmite
Y es lo que parece: quiere el territorio conquistado y un poco más, que Ucrania desmonte su ejército, que no tenga la posibilidad de pedir ayuda a otros (que no entre en la OTAN)……

Eso no es una negociación para un acuerdo de paz, es la petición de una rendición incondicional.

Edit: ah, que promete que no lo volverá a hacer, ah, bueno…… Ya lo prometió, y mira… :-P
Bryson
#1 Cuanto más espere Ucrania para rendirse, más soldados perderá y peores condiciones tendrá en la rendición.
Ahora puede conservar Odessa, si se espera a una derrota total, no sé yo si la podrá mantener.
Yo lo lamento por los ucranianos porque han sufrido una invasión injusta y brutal. Pero peor a qué te invadan es además que te maten a tus hijos. Yo lo tendría clarísimo si mañana Marruecos o Francia nos invade.
Yo aprendo árabe si hace falta, pero quiero conservar todas mis extremidades y que mis amigos y familiares no salgan triturados por los aires.
JanSmite
#5 Eso ya pasó aquí, y después de la guerra (la Civil), los ganadores expropiaron a los perdedores, los masacraron, los encarcelaron… ¿Estás seguro que tú, tus amigos y tus familiares iban a seguir indemnes? ¿Iban a tener dónde dormir, o qué comer? Porque tú cuentas con que los invasores van a repetar tus derechos, tus propiedades, etc., pero eso no está garantizado.

Pero si el propio hecho de la invasión ya es una señal inequívoca de que no tienen ningún problema en saltarse la legalidad… :palm:
HeilHynkel
#11

Tu creo que no te has enterado que en Ucrania, lo que no queden los rusos se lo van a llevar los USA. Y hablando de legalidad ¿qué te parece el interferir en la política de otros paises, fomentar golpes de estado, sostener dictadores, etc?

Y me parto con vuestras comparaciones ... comparar a los republicanos con los ukranazis,
#19 concentrado
#1 Es que el modo de negociar de Putin es el de la KGB
HeilHynkel
#19

Bueno, de alguien anterior aprenderían.

es.wikipedia.org/wiki/Gran_Garrote  media
JanSmite
#19 Sí, eso también lo he pensado, pero en una negociación en la que partes de máximos, se va cediendo hasta llegar a un punto de acuerdo en el que las dos partes han cedido para, precisamente, llegar a él, porque hay un interés mutuo de llegar a ese acuerdo.

Cuando una de las partes parte de máximos y no se baja de ahí… no sé, Rick, pero esa intención de llegar a un acuerdo parece falsa.
#12 no_soy_un_bot
Al menos eeuu y rusia fingen interés en la paz, europa ni se molesta en fingir.
aupaatu
Europa no pude dejar de mostrar que interesa mantener la guerra en Ucrania, para rearmar a Europa .
Creo que los jóvenes Ucranianos no piensan lo mismo.
cocolisto
Europa haciendo el canelo es única.Lleva unos años que todo lo que puede hacer mal ,lo hace peor.
#14 angar300
La OTAN, en guerra con Rusia, no quiere que pare en este momento, que la va perdiendo. Quiere continuarla, a ver si consigue vencerla aunque ello signifique que, además de morir ucranianos, mueran también franceses, italianos, polacos,... y termine en un desastre nuclear que nos deje tiritando, mientras EEUU mira.
HeilHynkel
#14

Bueno, polacos pase ... pero no creo que dejen que llegue la sangre al río para dejar morir franceses o italianos (al menos, de los del norte, napolitanos o sicilianos .. igual no se nota tanto)

Que mucha OTAN, pero aún hay clases. xD
HeilHynkel
#15

¿Como en Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Líbano, etc, etc, ...?
JanSmite
#17 Por curiosidad: ¿qué te hace pensar que mi opinión contraria a una injusticia (la invasión de Ucrania) me hace pensar que otras injusticias son justificables? Porque no me he expresado sobre otras…

Que Rusia haya invadido Ucrania y eso me parezca mal no me convierte automáticamente en "defensor de USA" y que su mangoneo no sólo en Ucrania, sino en otros países, me parezca bien.

Creo que estás confundiendo cosas, sinceramente…
HeilHynkel
#20

Simplemente, que hablas del plan de USA como si fuera el de Putin y luego nos tomas por tontos.
JanSmite
#22 Ahora sí que me he perdido: ¿dónde he dicho yo eso?

Y lo de "tomarte por tonto"… Mira, me limito a dar mis opiniones, que pueden o no coincidir con las tuyas o las de otros, pero siempre eres libre de dar las tuyas, que compartiré o no. Y aquí paz y después gloria.

Pero tu actitud es AGRESIVA: o se piensa como tú, o "majete", "carajillo", "nos tomas por tontos".

Y como no me interesa conversar con alguien AGRESIVO, éste es mi último mensaje en lo que podría haber sido una conversación constructiva, pero ya ves… :-P
Enésimo_strike
Y “Europa” tiene razón.
HeilHynkel
Europa quiere trincar la pasta de los activos rusos para paliar el desastre en que se ha metido ella sola.

Y si Putin acepta el plan de Trump (que es el suyo inicial con dos cambios) esa pasta no solo se la reparten EEUU y Rusia (bueno, era suya antes) sino que encima, hay que poner 100.000 millones encima.

Tenemos que dar las gracias a Jonhson y a Napoleón IV.
JanSmite
#2 ¿Europa se ha metido en un desastre por apoyar a un país que ha sido invadido de manera ilegal y traicionera? Copón… :-P
Feindesland
#6 Sí. Una cosa es lo justo y otra lo real. Pero así ha sido.
HeilHynkel
#6

Claro majete ... todos son malos y nos tienen manía. Nadie ha dado un golpe de estado ni fomentado una rusofobia ni movido la OTAN. Toda la historia de Occidente es limpia y prístina y jamás han hecho nada de inferencia en ningún sitio y claro, como no lo han hecho, no pueden seguir haciéndolo.


Ya te has ganado el carajillo del desayuno.
JanSmite
#10 No, nadie dio un golpe de estado.

Pero imaginemos que sí, que alguien lo diera: ¿qué derecho tiene un país tercero a intervenir, saltándose un Tratado internacional y otro bilateral, por los que se dice respetar la soberanía e integridad territorial del otro? ¿Ahora resulta que como lo que está pasando en tú país va en contra de mis intereses, te puedo invadir? Joder…… :palm:

Y las menciones personales te las puedes guardar. >:-(
iIusion
#6 soy de previos, no me gusta que me la metan hasta el fondo sin más. En este caso, los previos, antes de la guerra, importan y mucho. Por desgracia para nosotros, Europa ha sido un peón de USA, nos han dado por detrás y Ucrania ha puesto la cama.
#7 tierramar
geoestrategia.eu/noticia/45504/politica/putin-responde-a-las-amenazas- Putin denunció que el bloque comunitario no tiene "una agenda pacífica".
"Están del lado de la guerra e, incluso cuando intentan introducir supuestamente algunos cambios en las propuestas de Trump, vemos claramente que todos estos cambios tienen un único objetivo: bloquear todo el proceso de paz y plantear

#9 pascuaI
¿Cómo puede ser que Rusia pueda andar perdiendo el tiempo si va perdiendo? Y por eso mismo no sé por qué está tan preocupada Europa por eso. Cuanto más tiempo pase, peor va a acabar Rusia en esta historia, ¿no? Pues déjenle seguir perdiendo el tiempo.
