Europa acusa a Putin de fingir interés por la paz tras conversar con EE.UU. sobre Ucrania

Ucrania y sus aliados europeos acusaron el miércoles al presidente ruso, Vladímir Putin, de fingir interés en los esfuerzos de paz, después de que cinco horas de conversaciones con enviados estadounidenses en el Kremlin no produjeran ningún avance ni compromiso. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, instó a Putin a "dejar de hacer perder el tiempo al mundo", mientras que la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, pidió al líder ruso que "ponga fin a las bravatas y al derramamiento de sangre…
Eso no es una negociación para un acuerdo de paz, es la petición de una rendición incondicional.
Edit: ah, que promete que no lo volverá a hacer, ah, bueno…… Ya lo prometió, y mira…
Ahora puede conservar Odessa, si se espera a una derrota total, no sé yo si la podrá mantener.
Yo lo lamento por los ucranianos porque han sufrido una invasión injusta y brutal. Pero peor a qué te invadan es además que te maten a tus hijos. Yo lo tendría clarísimo si mañana Marruecos o Francia nos invade.
Yo aprendo árabe si hace falta, pero quiero conservar todas mis extremidades y que mis amigos y familiares no salgan triturados por los aires.
Pero si el propio hecho de la invasión ya es una señal inequívoca de que no tienen ningún problema en saltarse la legalidad…
Tu creo que no te has enterado que en Ucrania, lo que no queden los rusos se lo van a llevar los USA. Y hablando de legalidad ¿qué te parece el interferir en la política de otros paises, fomentar golpes de estado, sostener dictadores, etc?
Y me parto con vuestras comparaciones ... comparar a los republicanos con los ukranazis,
Bueno, de alguien anterior aprenderían.
es.wikipedia.org/wiki/Gran_Garrote
Cuando una de las partes parte de máximos y no se baja de ahí… no sé, Rick, pero esa intención de llegar a un acuerdo parece falsa.
Creo que los jóvenes Ucranianos no piensan lo mismo.
Bueno, polacos pase ... pero no creo que dejen que llegue la sangre al río para dejar morir franceses o italianos (al menos, de los del norte, napolitanos o sicilianos .. igual no se nota tanto)
Que mucha OTAN, pero aún hay clases.
¿Como en Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Líbano, etc, etc, ...?
Que Rusia haya invadido Ucrania y eso me parezca mal no me convierte automáticamente en "defensor de USA" y que su mangoneo no sólo en Ucrania, sino en otros países, me parezca bien.
Creo que estás confundiendo cosas, sinceramente…
Simplemente, que hablas del plan de USA como si fuera el de Putin y luego nos tomas por tontos.
Y lo de "tomarte por tonto"… Mira, me limito a dar mis opiniones, que pueden o no coincidir con las tuyas o las de otros, pero siempre eres libre de dar las tuyas, que compartiré o no. Y aquí paz y después gloria.
Pero tu actitud es AGRESIVA: o se piensa como tú, o "majete", "carajillo", "nos tomas por tontos".
Y como no me interesa conversar con alguien AGRESIVO, éste es mi último mensaje en lo que podría haber sido una conversación constructiva, pero ya ves…
Y si Putin acepta el plan de Trump (que es el suyo inicial con dos cambios) esa pasta no solo se la reparten EEUU y Rusia (bueno, era suya antes) sino que encima, hay que poner 100.000 millones encima.
Tenemos que dar las gracias a Jonhson y a Napoleón IV.
Claro majete ... todos son malos y nos tienen manía. Nadie ha dado un golpe de estado ni fomentado una rusofobia ni movido la OTAN. Toda la historia de Occidente es limpia y prístina y jamás han hecho nada de inferencia en ningún sitio y claro, como no lo han hecho, no pueden seguir haciéndolo.
Ya te has ganado el carajillo del desayuno.
Pero imaginemos que sí, que alguien lo diera: ¿qué derecho tiene un país tercero a intervenir, saltándose un Tratado internacional y otro bilateral, por los que se dice respetar la soberanía e integridad territorial del otro? ¿Ahora resulta que como lo que está pasando en tú país va en contra de mis intereses, te puedo invadir? Joder……
Y las menciones personales te las puedes guardar.
"Están del lado de la guerra e, incluso cuando intentan introducir supuestamente algunos cambios en las propuestas de Trump, vemos claramente que todos estos cambios tienen un único objetivo: bloquear todo el proceso de paz y plantear
