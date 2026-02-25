La Eurocámara reaviva la propuesta de aplicar el "Solo sí es sí" en Europa

El texto sale adelante con 75 votos a favor, incluyendo el del Partido Popular Europeo. El texto pide a la Comisión Europea “que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable”, en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.