edición general
8 meneos
13 clics
La Eurocámara reaviva la propuesta de aplicar el "Solo sí es sí" en Europa

La Eurocámara reaviva la propuesta de aplicar el "Solo sí es sí" en Europa

El texto sale adelante con 75 votos a favor, incluyendo el del Partido Popular Europeo. El texto pide a la Comisión Europea “que proponga sin retraso legislación que establezca una definición de violación a escala de la Unión basada en el requisito del consentimiento libre, informado y revocable”, en base a un artículo del Convenio de Estambul que sitúa el consentimiento como eje en este tipo de violencia sexual.

| etiquetas: eurocamara , solo , si
6 2 0 K 81 actualidad
9 comentarios
6 2 0 K 81 actualidad
imagosg #1 imagosg
Después de la manipulación de PPVox y las sentencias sesgadas de sus jueces afines, resulta que la ley de Podemos es la que se impondrá en Europa.
4 K 56
eltxoa #3 eltxoa
#1 Es poco verosímil esto amigo. En Europa gobierna la derecha y la ultraderecha. Y el péndulo está en ese sentido. Y con lo chapuza que está siendo el ejemplo español no va a pasar. Quizás en 50 años cuando el péndulo este en la otra dirección.
0 K 11
#4 Almirantecaraculo
#3 otra lectura es que la derecha europea va por delante de la derechusma española. Capaces de dejar sueltos a violadores y sus secuaces que aplaudis.
2 K 36
eltxoa #5 eltxoa
#4 a quién dices que aplaudo yo? Al ignore. A mí ningún nazi me dice lo que aplaudo o no.
0 K 11
Barney_77 #6 Barney_77
#1 Que la idea del consentimiento sea el eje central no quiere decir que vayan a copiar la ley. A ver si aprendemos a leer.
0 K 20
#8 Almirantecaraculo
cuando, a sabiendas, pones en cuestión una ley, que ambos sabemos el espíritu y el uso, y como se está manipulando.
O eres cómplice o no muy listo. Tú eliges.
Pero vamos que si me metes al ignore, eso que ganamos los dos. Xao
0 K 8
#9 Antosa *
Pues parece que van a empezar a soltar a violadores de las cárceles europeas!!!
0 K 7
#2 Nastar
Es que en algun momento el no ha sido si?
0 K 7
#7 bizcobollo
#2 Claro que no, pero de lo que se trata es de dar el cambiazo para que haya que demostrar el consentimiento. Así un hombre es culpable hasta que demuestre lo contrario, el objetivo último del neofeminismo.
0 K 7

menéame