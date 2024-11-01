Eulàlia Reguant, exdiputada de la CUP, se integra en la inmobiliaria familiar

Eulàlia Reguant, exdiputada y exconcejala de la CUP, ha entrado en la inmobiliaria Muscius Cent, sociedad familiar tenedora de viviendas y locales en la que su madre, Teresa Cura Grané, es la administradora única, su padre apoderado y cuyo patrimonio neto declarado supera los 12 millones de euros. Como dirigente de la CUP, Eulàlia Reguant, de 46 años, se había mostrado crítica con los grandes fondos de inversión inmobiliaria y había defendido el derecho a la ocupación.