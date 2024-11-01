Eulàlia Reguant, exdiputada de la CUP, se integra en la inmobiliaria familiar

Eulàlia Reguant, exdiputada y exconcejala de la CUP, ha entrado en la inmobiliaria Muscius Cent, sociedad familiar tenedora de viviendas y locales en la que su madre, Teresa Cura Grané, es la administradora única, su padre apoderado y cuyo patrimonio neto declarado supera los 12 millones de euros. Como dirigente de la CUP, Eulàlia Reguant, de 46 años, se había mostrado crítica con los grandes fondos de inversión inmobiliaria y había defendido el derecho a la ocupación.
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Si no gustan las rentas del capital con bienes de primera necesidad, se legisla y se cambia. Ni el PSOE ni otros partidos a la derecha lo van a hacer.
Y si el rojo rico no convence por conflicto de intereses, se vota a otro más creíble. De todas formas más mérito tiene un discurso anticapitalista que va en contra de los intereses de su familia y, ahora, los suyos.