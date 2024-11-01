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Eulàlia Reguant, exdiputada de la CUP, se integra en la inmobiliaria familiar

Eulàlia Reguant, exdiputada y exconcejala de la CUP, ha entrado en la inmobiliaria Muscius Cent, sociedad familiar tenedora de viviendas y locales en la que su madre, Teresa Cura Grané, es la administradora única, su padre apoderado y cuyo patrimonio neto declarado supera los 12 millones de euros. Como dirigente de la CUP, Eulàlia Reguant, de 46 años, se había mostrado crítica con los grandes fondos de inversión inmobiliaria y había defendido el derecho a la ocupación.

| etiquetas: eulàlia reguant , muscius cent , cup , viviendas , inmobiliaria
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7 comentarios
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Ays que pizpireta, mucho lerele pero estas viviendas no que son de papi y mami :troll: anda que no tiene que haber peña asi en esos movimientos :popcorn:
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eltoloco #4 eltoloco *
Sin dejar de lado la hipocresía de esta señora, la cual a mi me parece evidente, este artículo está haciendo una falsa equidistancia de manual, equiparando una inmobiliaria familiar y claramente local, "de andar por casa", con 12 millones de € en patrimonio que serán unos 20 o 30 pisos en el mejor de los casos, con los "grandes fondos de inversión inmobiliaria", que son grandes empresas multinacionales y la mayoría extranjeras (De EEUU) que es lo que criticaba cuando era diputada. Aunque las dos cosas sean criticables, no son lo mismo, ni muchísimo menos.
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devilinside #1 devilinside
Lloriqueando porque le okupan los pisos en tres, dos, uno...
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Skiner #5 Skiner *
#1 No creo que lloriquee porque nunca lo ha hecho. Si tú naces en una familia con un negocio familiar es bastante probable que acabes trabajando en él. No se que tiene de malo.
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devilinside #7 devilinside
#5 Igual tienes razón, pero a mí me chirría desde el punto de vista ideológico. No sé, es como si un hijo del de Desokupa se integra en un partido de izquierdas, consigue un escaño parlamentario (no por Vox, lógicamente) y luego se va al negocio familiar
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juliusK #6 juliusK
Esto huele a transferencia de propiedades antes que los papuchis casquen para evitar pagos a hacienda por herencia. Y toda la historia de "la nena se nos ha vuelto indepe y rojisima-del-copón que es chupi guay pero ya se le pasará" es como una sketch del PoloniaTV live.
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#3 alhambre
Me parece bien. No sé cuánta hipocresía hay o no hay en esta exdiputada porque no le sigo el rastro, pero no voy a caer en el "si es rojo que sea pobre" o las otras variantes modernas que nos pueden colar: "si es rojo que no tenga más de un piso" o más en general "si es rojo que no reciba rentas del capital".

Si no gustan las rentas del capital con bienes de primera necesidad, se legisla y se cambia. Ni el PSOE ni otros partidos a la derecha lo van a hacer.

Y si el rojo rico no convence por conflicto de intereses, se vota a otro más creíble. De todas formas más mérito tiene un discurso anticapitalista que va en contra de los intereses de su familia y, ahora, los suyos.
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menéame