El eterno retorno (Senserrich)

El sábado a las tres de la mañana, el Presidente de los Estados Unidos anunciaba una guerra contra Irán. La autoridad para declarar guerras, según la constitución, recae sobre el Congreso, así que Trump utilizó el eufemismo legal “operaciones de combate a gran escala” (major combat operations) para explicar sus acciones.
Desde entonces todo han sido operaciones militares, intervenciones, acciones especiales, operaciones de defensa, conflictos armados y otros eufemismos.
Se pierden las formas y la caballerosidad.