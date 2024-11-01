edición general
El eterno retorno (Senserrich)

El eterno retorno (Senserrich)

El sábado a las tres de la mañana, el Presidente de los Estados Unidos anunciaba una guerra contra Irán. La autoridad para declarar guerras, según la constitución, recae sobre el Congreso, así que Trump utilizó el eufemismo legal “operaciones de combate a gran escala” (major combat operations) para explicar sus acciones.

themarquesito #1 themarquesito
Ante la pregunta de "¿Y ahora qué?" la respuesta es "el caos, para no variar"
karakol #3 karakol
En defensa del pedófilo violador, ahora me pondré en el rincón de cara a la pared, la última declaración de guerra formal, si no me equivoco, fue en 1942 con la declaración de guerra precisamente de Estado Unidos a Bulgaria, Hungría y Rumania en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces todo han sido operaciones militares, intervenciones, acciones especiales, operaciones de defensa, conflictos armados y otros eufemismos.

Se pierden las formas y la caballerosidad.
almadepato #2 almadepato
Es lo único que sabe hacer la derecha. Odio y caos.
