Estuvo encarcelado injustamente durante 43 años. Momentos después de ser liberado, ICE lo detuvo (ENG)

En la mañana del 3 de octubre de 2025, Subramanyam «Subu» Vedam salió de la Institución Correccional Estatal de Huntingdon, la prisión de Pensilvania que lo había recluido durante más de cuatro décadas. Pero Vedam nunca llegó a casa. Cuando estaba a punto de alcanzar la libertad, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo estaban esperando. En cumplimiento de una orden de deportación de hace décadas, lo detuvieron y lo trasladaron al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley.

Lutin #1 Lutin
Vaya nivel de hijoputismo el de los camisas pardas yankees.

Están inmersos en el inicio de una dictadura fascista.
Supercinexin #2 Supercinexin
Oooohh tierra de liiiiibertaaaaadddd {0x1f3b5} {0x1f3b6}
themarquesito #4 themarquesito
#0 Por si te interesa, hay un sub específico para las cafradas de ICE: |Camisaparda
Andreham #3 Andreham
Es interesante que un cuerpo basado exclusivamente en racismo para operar sea el que mejor funciona.
luspagnolu #5 luspagnolu
Me interesa pero no sé cómo hacerlo.
