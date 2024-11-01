Estuvo encarcelado injustamente durante 43 años. Momentos después de ser liberado, ICE lo detuvo (ENG)

En la mañana del 3 de octubre de 2025, Subramanyam «Subu» Vedam salió de la Institución Correccional Estatal de Huntingdon, la prisión de Pensilvania que lo había recluido durante más de cuatro décadas. Pero Vedam nunca llegó a casa. Cuando estaba a punto de alcanzar la libertad, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo estaban esperando. En cumplimiento de una orden de deportación de hace décadas, lo detuvieron y lo trasladaron al Centro de Procesamiento de Moshannon Valley.