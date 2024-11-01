Un estudio revela que enviar mensajes de texto a un desconocido es mejor para combatir la soledad que hablar con un chatbot [Ing]

Investigadores de la Universidad de Columbia Británica descubrieron que los estudiantes universitarios de primer semestre que enviaron mensajes de texto a otro estudiante de primer semestre seleccionado al azar todos los días durante dos semanas experimentaron una reducción de alrededor del nueve por ciento en sus sentimientos de soledad. Esas mismas dos semanas de mensajes diarios con un chatbot de Discord redujeron la soledad en torno al dos por ciento, lo que resultó ser el mismo porcentaje que escribir una sola frase al día en un diario.