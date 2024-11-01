edición general
3 meneos
4 clics
Un estudio revela que enviar mensajes de texto a un desconocido es mejor para combatir la soledad que hablar con un chatbot [Ing]

Un estudio revela que enviar mensajes de texto a un desconocido es mejor para combatir la soledad que hablar con un chatbot [Ing]

Investigadores de la Universidad de Columbia Británica descubrieron que los estudiantes universitarios de primer semestre que enviaron mensajes de texto a otro estudiante de primer semestre seleccionado al azar todos los días durante dos semanas experimentaron una reducción de alrededor del nueve por ciento en sus sentimientos de soledad. Esas mismas dos semanas de mensajes diarios con un chatbot de Discord redujeron la soledad en torno al dos por ciento, lo que resultó ser el mismo porcentaje que escribir una sola frase al día en un diario.

| etiquetas: soledad , ia , chatbot , desconocido
2 1 0 K 36 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 36 actualidad
azathothruna #2 azathothruna
No creo.
Un chatbot miente menos.
Una fembot no pide juicio por alimentos.
0 K 20
Pertinax #4 Pertinax *
enviaron mensajes de texto a otro estudiante de primer semestre seleccionado al azar todos los días durante dos semanas

En la cárcel siempre estás acompañado. :troll:
0 K 20
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
Es que hablar con un chatbot es peor que estar solo. Es como tener un amigo imaginario.
1 K 18
#6 EISev
¿Y comentar en meneame? Es para un amigo

Mentira es para mí
0 K 12
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin *
También puedes sumar efectos si haces eso mismo en un bar tomando una birra :troll:
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
hola! soy chun-ñi he visto tu perfil y me ha parecido muy interesante, soy una chica de 23 años con posibles...etc etc

ay columbianos anglosajones, los nigerianos se os han adelantado
0 K 8

menéame