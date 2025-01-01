edición general
Un estudio revela que la contaminación atmosférica acelera el deterioro cognitivo

Así lo pone de manifiesto un estudio internacional que ha sido publicado recientemente por la revista ‘The Lancet Healthy Longevity’ y en el que ha participado Jorge Arias de la Torre, investigador de la Universidad de León (ULe) y profesor en el King’s College de Londres, que forma parte del equipo que ha estudiado a ciudadanos británicos nacidos desde 1946. El estudio se centró en adultos de mediana edad (45–64 años) y evaluó su exposición a dióxido de nitrógeno (NO₂), óxidos de nitrógeno (NOₓ) y partículas en suspensión (PM₁₀ y PM₂.₅). Según

Asimismov #1 Asimismov *
Pues Trump debe respirar los gases de su limusina y de Air Force One en directo.
Ripio #2 Ripio
#1 Ese ya lleva el deterioro de serie.
victorjba #3 victorjba
Eso explica algunas cosas en Madrid...
#4 Lusco2
"Stadtluft macht frei" El aire de la ciudad te hace libre y acelera tu deterioro cognitivo sin tener que depender del bar del pueblo,
