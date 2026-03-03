edición general
4 meneos
50 clics
Estrella su coche contra la rotonda de O Sino, en Ferrol, y cuadriplica la tasa de alcohol horas después de suspender el examen del carné de conducir

Estrella su coche contra la rotonda de O Sino, en Ferrol, y cuadriplica la tasa de alcohol horas después de suspender el examen del carné de conducir

Una conductora ha estrellado esta tarde su vehículo en la rotonda de O Sino, en Ferrol, horas después de suspender el examen para obtener el carné de conducir. Y en las pruebas que se realizaron tras el impacto, en el que afortunadamente no sufrió ningún tipo de lesión, cuadriplicó la tasa de alcohol, además de dar positivo por consumo de cocaína.

| etiquetas: ferrol , examen , conducir , positivo , cocaína
3 1 0 K 45 actualidad
10 comentarios
3 1 0 K 45 actualidad
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
"presentaba un resultado de 1,06 mg/l en aire espirado"

Poco ha pasado si solo se estampo contra la rotonda...
1 K 36
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
Ala que bruta.
En su mente drogada y borracha se veia así.  media
1 K 26
#7 omega7767
#6 beber, estrellarte, ya sabes, para pasar el rato
0 K 11
#8 Pivorexico *
#6 Para pasar el mal trago se tomó unas copa , y con la tajada olvidó que había suspendido.
0 K 11
kinz000 #10 kinz000
Quizá le estamos echando la culpa al alcohol demasiado pronto, dado que suspendió el examen de conducir simplemente a lo mejor es que no sabía.
0 K 11
#4 Pivorexico
Joder ! que acababa suspender el practico , algo de empatía chicos .
0 K 11
#6 pcmaster
#4 Si ha suspendido el examen de conducir, ¿qué hacía al volante?
0 K 10
Mltfrtk #5 Mltfrtk
Imagino así al protagonista, momentos antes del accidente...  media
0 K 10
#9 Jesusor
Pues no entiendo por qué la han suspendido.
0 K 10

menéame