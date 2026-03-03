Estrella su coche contra la rotonda de O Sino, en Ferrol, y cuadriplica la tasa de alcohol horas después de suspender el examen del carné de conducir

Una conductora ha estrellado esta tarde su vehículo en la rotonda de O Sino, en Ferrol, horas después de suspender el examen para obtener el carné de conducir. Y en las pruebas que se realizaron tras el impacto, en el que afortunadamente no sufrió ningún tipo de lesión, cuadriplicó la tasa de alcohol, además de dar positivo por consumo de cocaína.