La estrategia de Trump para Groenlandia: tres posibles finales

La semana pasada, el presidente Trump anunció el aumento de aranceles —del 10 % a partir del 1 de febrero y que aumentarán al 25 % en junio— contra Dinamarca y otros siete aliados europeos de la OTAN, específicamente para obligar a Dinamarca a negociar la transferencia de Groenlandia a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en ello y cuáles son las posibles soluciones a este impasse? Sólo hay tres resultados posibles para el enfrentamiento en Groenlandia, y ninguno es sencillo.