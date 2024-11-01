La estrategia de Trump para Groenlandia: tres posibles finales

La semana pasada, el presidente Trump anunció el aumento de aranceles —del 10 % a partir del 1 de febrero y que aumentarán al 25 % en junio— contra Dinamarca y otros siete aliados europeos de la OTAN, específicamente para obligar a Dinamarca a negociar la transferencia de Groenlandia a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en ello y cuáles son las posibles soluciones a este impasse? Sólo hay tres resultados posibles para el enfrentamiento en Groenlandia, y ninguno es sencillo.
| etiquetas: estrategia , trump , groenlandia , eeuu , dinamarca
Armamento de la UE según más interese, sea de China, India, Rusia y/o EEUU. Según interese y se le dice a EEUU aquello de: "es el mercado, amigo" y si tienen cojones, que nos invadan.
Ya está bien de soportar a miserables.
Y eso aplicado a todo.
No hay otra me parece a mí.
Hace pocos años USA tenia pinchados los telefonos de TODOS los mandatarios de la UE, y seguramente los sigue teniendo pinchados.
Van a hacer lo que quieren, porque tienen municion para extorsionar a los que deciden que asi sea.
Y siguiendo el rastro del dinero, si hay políticos con un par de cojones, se detiene a los corruptos.
También sé que todo ésto es un desastre, lo sé, pero ya está bien de sumisión.
Cada Estado de Europa tiene infinitas batallas... y tenemos en común dignidad.
El Zanahorio y sus secuaces no nos van a doblegar. A mí no.
QUE NO JODER!
Esa mentalidad es la que nos ha llevado a este lugar.
Armamento europeo con soberanía 100% europea y sin vasallaje.
Despues de groenlandia vendrá otra currencia que sus lacayos le digan y se le meta en la cabeza, y una vez conseguida iran a por otra, y a por otra.
Al fascismo se le combate o te come.