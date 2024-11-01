edición general
La estrategia de Trump para Groenlandia: tres posibles finales

La semana pasada, el presidente Trump anunció el aumento de aranceles —del 10 % a partir del 1 de febrero y que aumentarán al 25 % en junio— contra Dinamarca y otros siete aliados europeos de la OTAN, específicamente para obligar a Dinamarca a negociar la transferencia de Groenlandia a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos está tan interesado en ello y cuáles son las posibles soluciones a este impasse? Sólo hay tres resultados posibles para el enfrentamiento en Groenlandia, y ninguno es sencillo.

JungSpinoza #3 JungSpinoza
Falso dilema, hay mas opciones. La mas probable TACO.
2
Javi_Pina #2 Javi_Pina *
Opto por el 4o final. Que encuentren en EEUU a alguien con un poquito de mejor puntería.
2
#5 Martillo_de_Herejes
#2 O con verdaderos conocimientos de química.
0
Spirito #4 Spirito *
El ejército de EEUU fuera totalmente de la UE. Disolución de la OTAN.

Armamento de la UE según más interese, sea de China, India, Rusia y/o EEUU. Según interese y se le dice a EEUU aquello de: "es el mercado, amigo" y si tienen cojones, que nos invadan.

Ya está bien de soportar a miserables.

Y eso aplicado a todo.

No hay otra me parece a mí.
2
#7 Zamarro
#4 Te recuerdo que tienen Palantir, una empresa que flitra TODOS los nodos digitales a los qu tiene acceso, cruza los datos y puede extorsionar a quien quieran.
Hace pocos años USA tenia pinchados los telefonos de TODOS los mandatarios de la UE, y seguramente los sigue teniendo pinchados.
Van a hacer lo que quieren, porque tienen municion para extorsionar a los que deciden que asi sea.
0
Spirito #8 Spirito *
#7 Lo sé.

Y siguiendo el rastro del dinero, si hay políticos con un par de cojones, se detiene a los corruptos.

También sé que todo ésto es un desastre, lo sé, pero ya está bien de sumisión.

Cada Estado de Europa tiene infinitas batallas... y tenemos en común dignidad.

El Zanahorio y sus secuaces no nos van a doblegar. A mí no.
0
#9 Selection
#4 "Sea de China, India, Rusia y/o EEUU"

QUE NO JODER!

Esa mentalidad es la que nos ha llevado a este lugar.

Armamento europeo con soberanía 100% europea y sin vasallaje.
2
Spirito #10 Spirito
#9 Completamente de acuerdo.
0
#1 soberao
El fascismo lo ve todo de forma dualista: o conmigo o contra mi, o blanco o negro, no hay más colores, esto de 3 posibles soluciones va contra la forma de pensar de esta gente.
1
#6 Zamarro
#1 Lo peor del fascismo, es que no tiene limites.
Despues de groenlandia vendrá otra currencia que sus lacayos le digan y se le meta en la cabeza, y una vez conseguida iran a por otra, y a por otra.
Al fascismo se le combate o te come.
0

