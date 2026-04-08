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¿Qué estrategia militar ha usado Irán para conseguir resistir a Estados Unidos durante 40 días de guerra?

¿Qué estrategia militar ha usado Irán para conseguir resistir a Estados Unidos durante 40 días de guerra?

Teherán ha conseguido proteger y dosificar su reserva de misiles y drones, y eso ha tenido un efecto igualador con la fuerza mayor estadounidense, dice Guillermo Pulido

| etiquetas: estados unidos , donald trump , irán
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2 comentarios
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#2 Suleiman
Y todavía le quedan días,porque esto no ha acabado...
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JohnnyQuest #1 JohnnyQuest *
Petrolear el petrodólar
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