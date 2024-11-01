edición general
La estrategia de China para ser líder en el sector naval  

¿Cómo China superó a la industria naval estadounidense y pronto los duplicará a nivel militar? En este vídeo, no sólo os voy a explicar el qué, estadísticas que impresionan, os voy a dar datos increíbles, en el sentido literal, no os los vais a creer. Pero son datos públicos, aquí mi labor es mínima, la de recopilación análisis y curado. Lo más importante es que os voy a explicar el cómo, algo que jamás ha sido explicado porque requiere entender de procesos industriales.

