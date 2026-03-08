edición general
“Los estragos que hace Ozempic no son sostenibles en el tiempo”

"Los estragos que hace Ozempic no son sostenibles en el tiempo"

El problema que Mawas identifica es estructural. A su juicio, tanto algunas farmacéuticas como ciertos gurús de internet han simplificado en exceso el proceso de adelgazamiento. El resultado son soluciones que no regulan la disfunción biológica de raíz. “Los estragos que hace Ozempic no son sostenibles en el tiempo y crean frustración”, afirma. “Dejas la medicación y el cuerpo vuelve a su estado anterior. Aparece el hambre y, con ella, el efecto rebote”.

12 comentarios
jonolulu
Cuando simplificas todo en una sola posible causa la conclusión puede no ser correcta
javi618
Cuando tu estilo de vida te enferma, todo lo que no sea cambiar tu estilo de vida son parches temporales con efectos secundarios, que antes o después se sumarán al problema de fondo que no has querido solucionar.
Uda
#5 la obesidad no es un estilo de vida. Es una enfermedad multifactorial.
Robus
#5 si el cambiar el estilo de vida no funciona (yo hice regimenes seguidos por nutricionistas durante años y épocas de gimnasio diario) pero un pinchacito a la semana te hace perder pasar de 34.1 a 25.1 de IMC, entonces el problema no lo soluciona el cambiar el estilo de vida.
Suigetsu
El artículo aunque diga algunas cosas veraces y científicas me hacen saltar algunas alertas de pseudociencia. A ver si hay alguien que sepa más del tema que de su opinión.
sorrillo
#3 Es más, acaba de salir un estudio que indica que para la mayoría de pacientes una vez se han estabilizado se puede reducir la dosis a una cada dos semanas o incluso una cada cuatro semanas sin que suponga recuperar el peso:

Reduced-Frequency GLP1 Therapy Maintains Weight, Body Composition, and Metabolic Syndrome Improvements: A Case Series
Fuente: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41732031/
sorrillo
Dejas la medicación y el cuerpo vuelve a su estado anterior.

Ojalá eso tuviera una solución sencilla, trivial, evidente, obvia.
ChukNorris
#1 No dejar Ozempic, como indican en los estudios y supongo que en el prospecto.
josde
#9 Pero la noticia es sobre el ozempic que muchos la usan para adelgazar y conlleva problemas de salud
josde
Creo que ese medicamento fue creado para los que sufren diabetes, mas que nada.
Robus
#4 el ozempic si, pero el wegovy, también una glutamida de la misma compañia, no.

Wegovy es para ayudar a adelgazar, y lo hace de forma estupenda.
sorrillo
#9 Por lo que tengo entendido es el mismo principio activo con dosis distintas, que tengan un nombre comercial distinto seguramente sea para diferenciar para qué se receta y el precio así como para limitar el impacto de ciertas regulaciones que puedan aplicar a uno y no al otro.
