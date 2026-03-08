El problema que Mawas identifica es estructural. A su juicio, tanto algunas farmacéuticas como ciertos gurús de internet han simplificado en exceso el proceso de adelgazamiento. El resultado son soluciones que no regulan la disfunción biológica de raíz. “Los estragos que hace Ozempic no son sostenibles en el tiempo y crean frustración”, afirma. “Dejas la medicación y el cuerpo vuelve a su estado anterior. Aparece el hambre y, con ella, el efecto rebote”.
| etiquetas: ozempic , obesidad
Reduced-Frequency GLP1 Therapy Maintains Weight, Body Composition, and Metabolic Syndrome Improvements: A Case Series
Ojalá eso tuviera una solución sencilla, trivial, evidente, obvia.
Wegovy es para ayudar a adelgazar, y lo hace de forma estupenda.