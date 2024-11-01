Estos trabajadores saben cómo funciona la IA y piden a sus amigos y familiares que no la usen: "Es un 'no' rotundo"

“Una vez que has visto cómo se arman estos sistemas —los sesgos, los plazos apresurados, los compromisos constantes— dejas de ver la IA como futurista y empiezas a verla como frágil”, dice Adio Dinika, quien estudia el trabajo detrás de la IA en el Distributed AI Research Institute, fundado por la reputada investigadora Timnit Gebru.
| etiquetas: trabajadores , ia , no , rotundo , uso
El primer ejemplo dice esto:
"han comenzado a instar a sus amigos y familiares a no usar IA generativa en absoluto, o al menos a que la usen con precaución"
Y añadido a eso, además de evitar acudir a la versión tonta, utilizar varias IAs para cerciorarse de que lo que cuentan es cierto. No sólo una.