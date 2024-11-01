edición general
11 meneos
161 clics
Estos trabajadores saben cómo funciona la IA y piden a sus amigos y familiares que no la usen: "Es un 'no' rotundo"

Estos trabajadores saben cómo funciona la IA y piden a sus amigos y familiares que no la usen: "Es un 'no' rotundo"

“Una vez que has visto cómo se arman estos sistemas —los sesgos, los plazos apresurados, los compromisos constantes— dejas de ver la IA como futurista y empiezas a verla como frágil”, dice Adio Dinika, quien estudia el trabajo detrás de la IA en el Distributed AI Research Institute, fundado por la reputada investigadora Timnit Gebru.

| etiquetas: trabajadores , ia , no , rotundo , uso
10 1 1 K 171 tecnología
6 comentarios
10 1 1 K 171 tecnología
Connect #1 Connect
Esto es como predicar en el desierto. Que tengan suerte con sus intenciones!! xD
2 K 44
#3 Marisadoro
"garbage in, garbage out"
1 K 28
#4 Grahml *
No es tan rotundo el "no" del titular.

El primer ejemplo dice esto:

"han comenzado a instar a sus amigos y familiares a no usar IA generativa en absoluto, o al menos a que la usen con precaución"


Y añadido a eso, además de evitar acudir a la versión tonta, utilizar varias IAs para cerciorarse de que lo que cuentan es cierto. No sólo una.
0 K 19
jonolulu #2 jonolulu
Excelente artículo
0 K 12
Imag0 #6 Imag0
Tan inteligente no será si tiene que existir gracias a un ejército de machacas validando cada mierda que genera.
0 K 12
#5 ombresaco
...saben cómo funcionan los periódicos y piden a sus familiares que no se crean nada
0 K 10

menéame