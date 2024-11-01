Estos trabajadores saben cómo funciona la IA y piden a sus amigos y familiares que no la usen: "Es un 'no' rotundo"

“Una vez que has visto cómo se arman estos sistemas —los sesgos, los plazos apresurados, los compromisos constantes— dejas de ver la IA como futurista y empiezas a verla como frágil”, dice Adio Dinika, quien estudia el trabajo detrás de la IA en el Distributed AI Research Institute, fundado por la reputada investigadora Timnit Gebru.