Esto es lo que la jefa de gabinete de Donald Trump piensa *realmente* de él. (Eng)

«Los alcohólicos altamente funcionales o los alcohólicos en general, sus personalidades se exageran cuando beben», dijo Wiles. «Y por eso soy un poco experta en personalidades fuertes». Añadió que, al igual que un alcohólico, Trump se basa en «la idea de que no hay nada que no pueda hacer. Nada, cero, nada».
Uno no dice las cosas que ella está diciendo si no tiene un plan de salida o unas ganas locas de ser despedida. El momento de la dimisión airosa fue el enfrentamiento con Misk cuando se puso a despedir trabajadores públicos dejando departamentos disfuncionales. Tenía competencia para frenar eso. O al menos escenificar un enfrentamiento y poner a Trump públicamente el el dilema de elegir a uno de los dos. Y el público la hubiese entendido. Un año después ya no… » ver todo el comentario