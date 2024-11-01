edición general
Estilo Art Déco: Una mirada fotográfica a la época dorada de la elegancia

Surgido en los albores del siglo XX, el Art Déco capturó un mundo en transición, un mundo que buscaba el equilibrio entre tradición y modernidad, artesanía y tecnología. Nacida en París en la década de 1910, justo antes de la Primera Guerra Mundial, esta nueva estética se convirtió rápidamente en un símbolo de progreso, sofisticación y optimismo. Desde la grandiosa arquitectura de los horizontes urbanos hasta la refinada elegancia de la joyería y la moda, el Art Déco encarnó la confianza de una nueva era.

alfre2 #2 alfre2
+1. Recomiendo visitar la Casa Lis, en Salamanca, para todos los que aman este estilo.
Ripio #1 Ripio
Me encanta, así de simple.
sotillo #3 sotillo
“Art Déco encarnó la confianza de una nueva era.“ Arrasada por las luchas de los tiranos y los ricos por pura avaricia y maldad
