edición general
1 meneos
3 clics

Este experto en democracia de Stanford te explica por qué ahora puede desaparecer

La democracia griega fue un milagro, ¿verdad? RESPUESTA. Sí, porque es bastante más fácil gestionar una sociedad compleja con una jerarquía estricta en la que un jefe les dice a diez lo que deben de hacer, quienes a su vez se lo dicen a cien, que se lo dicen a mil, formándose así una pirámide. Eso funciona a la perfección siempre y cuando todos crean a pies juntillas que el jefe tiene razón, que tiene el derecho divino de gobernar. Pero, ¿cómo se organiza una comunidad gobernada por 10.000 o más personas que se consideran iguales y que todas e

| etiquetas: experto , democracia , stanford , explica , desaparecer , puede
1 0 0 K 18 actualidad
sin comentarios
1 0 0 K 18 actualidad

menéame