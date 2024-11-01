edición general
3 meneos
13 clics

Estas son las medidas que ya están aplicando los países europeos para frenar la subida de la gasolina

Topes al precio del combustible, rebajas fiscales o liberación de reservas estratégicas son algunas de las iniciativas que gobiernos como los de Hungría, Croacia o Portugal ya han activado para amortiguar el impacto del encarecimiento del petróleo provocado por la guerra en Oriente Medio

| etiquetas: irán , gasolina
2 1 0 K 32 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 32 actualidad
Gry #2 Gry
¿De fomentar el teletrabajo ni hablamos no?
4 K 59
ummon #4 ummon
#2 Fomentar el teletrabajo tiene las siguientes ventajas:
• Mejora de calidad de vida del trabajador. Esa es una línea roja que muchos no quieren ni oír hablar, la tónica es empeorar las condiciones laborales.
• Cuidado del medioambiente. Eso es de rojos y ecojetas, así que tampoco es admisible.
• Disminuye la presión sobre la vivienda: Otra línea roja.
2 K 35
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#2 Eso son cosas de filipinos y tailandeses, que deben ser medio comunistas.
0 K 11
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Meter a competencia y crujir a las putas gasolineras ni está ni se le espera. Sigo alucinando que normalicemos que un producto que lleva un retraso de dos meses desde su producción hasta puesta en disposición suba de manera inmediata y baja como una pluma. Y competencia y el Gobierno mirando para otro lado.

Ya ni me molesto en pedir algo lógico como es hablando de un sector estratégico, que es nacionalizar.
1 K 24
reivaj01 #3 reivaj01
#1 Puertas giratorias lo llaman.
0 K 10
DrEvil #6 DrEvil
En realidad la mitad del precio o más son impuestos.
No es más barata porque el estado no quiere.
Le sale mejor enriquecerse cuando sube el precio.
0 K 9

menéame