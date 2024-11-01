“Si estalla una guerra importante, Europa simplemente dejará de existir”: Sergei Karaganov para Multipolar [inglés]

Proclamamos que el espíritu, el honor y la conciencia deben ser los valores más elevados e inmutables de nuestra sociedad. En cuanto al uso de la fuerza, sin duda es necesario en casos concretos. Si estamos tratando con una criatura satánica, debemos hacer la guerra contra Satanás. Y la Europa de hoy, en su forma actual, es una creación satánica, y esto es una guerra santa.
Q llevemos 60 años sin arrasarnos o arrasar a otros no significa q hayamos olvidado como se hace, solo q no lo necesitamos.
Por último añadiría que cualquier estado que se atreva a utilizarlas por primera vez, quedaría aislado.
Por todo eso, no es buena idea usar nukes.
Las murallas del Kremlin, tan rusas, son obra de italianos
Italianos también construyeron San Petersburgo y le dieron su forma barroca
La mayoría de los grandes ministros del XIX que modernizaron Rusia eran alemanes del Báltico
Los Romanov eran realmente Holstein-Gottorp-Romanov. Más alemanes y daneses que rusos
Su monarca más destacada fue una gorda alemana que nació como Sofía de Anhalt-Zerbst
...
Siempre han admirado Europa
Envidiado Europa
Odiado a Europa
Son Nelson de los Simpson
Su brutalidad es en el fondo la envidia que siente de sus compañeros y sus familias ricas y felices
Solo sabe hacer amigos amenazando y burlándose
En realidad es hijo de una borracha y puta
Ni viceversa, vamos
Por otro lado, tras lo visto en Ucrania ¿Funcionan las bombas nucleares rusas o le estallarán en los morros? Tras un ataque nuclear contra Europa ¿Que quedará de Rusia?
Así que menos lobos Caperucita.
Debemos superar el parasitismo estratégico que se ha formado en los últimos años y que ha afectado, sobre todo, a la población europea. Han perdido el miedo a la guerra, especialmente a una guerra nuclear. Irónicamente, fue precisamente este miedo el que había sido un factor estabilizador durante los últimos 70 años. Europa, que históricamente fue fuente de grandes conflictos, de racismo y de colonialismo, pudo olvidar temporalmente
