“Si estalla una guerra importante, Europa simplemente dejará de existir”: Sergei Karaganov para Multipolar [inglés]

Proclamamos que el espíritu, el honor y la conciencia deben ser los valores más elevados e inmutables de nuestra sociedad. En cuanto al uso de la fuerza, sin duda es necesario en casos concretos. Si estamos tratando con una criatura satánica, debemos hacer la guerra contra Satanás. Y la Europa de hoy, en su forma actual, es una creación satánica, y esto es una guerra santa.

ostiayajoder
Europa es la parte mas putamente dalvaje del mundo.

Q llevemos 60 años sin arrasarnos o arrasar a otros no significa q hayamos olvidado como se hace, solo q no lo necesitamos.
KLKManin
#1 #4 las bombas nucleares no son útiles militarmente. Sólo sirven para cortar el césped. Además no creo que sea muy inteligente tirarlas al lado de tus fronteras. También habría que contar que los rusos no son los únicos con bombas nucleares en el mundo, y asi como las tiras también te las pueden tirar.
Por último añadiría que cualquier estado que se atreva a utilizarlas por primera vez, quedaría aislado.
Por todo eso, no es buena idea usar nukes.
#2 Klamp
Que amenazas ni que amenazad
Prusianodelsur
Rusia ese socio.
Las murallas del Kremlin, tan rusas, son obra de italianos
Italianos también construyeron San Petersburgo y le dieron su forma barroca
La mayoría de los grandes ministros del XIX que modernizaron Rusia eran alemanes del Báltico
Los Romanov eran realmente Holstein-Gottorp-Romanov. Más alemanes y daneses que rusos
Su monarca más destacada fue una gorda alemana que nació como Sofía de Anhalt-Zerbst
Siempre han admirado Europa
Envidiado Europa
Odiado a Europa
Son Nelson de los Simpson
Su brutalidad es en el fondo la envidia que siente de sus compañeros y sus familias ricas y felices
Solo sabe hacer amigos amenazando y burlándose
En realidad es hijo de una borracha y puta
berkut
No creo que a Rusia le convenga que Europa desaparezca.

Ni viceversa, vamos
#1 Fanpiro
No pincho en un dominio de rusia ni cobrando.
Por otro lado, tras lo visto en Ucrania ¿Funcionan las bombas nucleares rusas o le estallarán en los morros? Tras un ataque nuclear contra Europa ¿Que quedará de Rusia?
Así que menos lobos Caperucita.
Elbaronrojo
#1 Haces, bien no aceptes drojas de desconocidos. :-D

Debemos superar el parasitismo estratégico que se ha formado en los últimos años y que ha afectado, sobre todo, a la población europea. Han perdido el miedo a la guerra, especialmente a una guerra nuclear. Irónicamente, fue precisamente este miedo el que había sido un factor estabilizador durante los últimos 70 años. Europa, que históricamente fue fuente de grandes conflictos, de racismo y de colonialismo, pudo olvidar temporalmente

Don_Pixote
Son gente de paz
#8 Desolate
Espàña contra Rusia tendría alguna ventaja (territorialmente). Ahora, lo jodido, lo tenemos por abajo... ahí tenemos un flanco débil...
#12 Kuruñes3.0
Ciguaknque vosotros, RuZos de mierda, borrachos asustavijas.
#3 Pájaroloco
Sergey Karaganov es presidente honorario del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, y supervisor académico de la Escuela de Economía Internacional y Asuntos Exteriores Escuela Superior de Economía (HSE) de Moscú: asesor de Putin que vaticina guerra termonuclear de la saldrán victoriosos porque su retaguardia es la inmensa Siberia.
Don_Pixote
#3 esa parte de Rusia después de una guerra nuclear pasaría a ser provincia de China
