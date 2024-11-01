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Un estadounidense cancela sus vacaciones en España por la posición de Sánchez con Israel y le llueven las respuestas

Un estadounidense cancela sus vacaciones en España por la posición de Sánchez con Israel y le llueven las respuestas

La semana ha comenzado con una terrible noticia: Bruce Pearl no viajará de vacaciones a España este verano. Ha decidido cancelar su viaje debido a la posición de Pedro Sánchez sobre Israel.

| etiquetas: viaje , españa , trump. israel , pedro sánchez , ee. uu. , bruce pearl
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
mmlv #4 mmlv
¡Paren las rotativas!

Que se vaya a Somalia a visitar a Carlos Herrera
4 K 70
earthboy #2 earthboy
Cualquiera que no venga a España es noticia digna de celebración.
Ni en barco, ni en coche ni en avión.
3 K 56
SMaSeR #3 SMaSeR
No somos lo suficientemente asesinos para su señoría o que?
3 K 56
Furiano.46 #1 Furiano.46
Que cierre la puerta al salir!!
2 K 38
Thornton #13 Thornton
#1 Me he debido perder el tweet de Ayuso ofreciéndole que venga a Madrid, reserva espiritual de occid... digo del sionismo.
0 K 15
#5 Mustela
La he votado, sí. ¿Por qué? No tengo ni la más remota idea, sólo es para tocar las narices. Quizá porque me haya alegrado que un estadounidense cancele sus vacaciones en España por la posición de Sánchez.
2 K 35
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
Bueno, si es seguidor de los psicópatas, mejor que se quede en su pueblo.
Yo le recomendaría visitar los institutos y colegios yankis en horario de clases :-D
1 K 23
#11 Grahml
Y cuidado, que los que escojan España de vacaciones por la posición de Sánchez, que tampoco se crean especiales.
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eaglesight1 #7 eaglesight1
No creo ni que tuviera reservada sus vacaciones en Barcelona, pero seguro que se lo agradecemos.
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manbobi #9 manbobi
Quienes son los músicos? Uns persona amable que me lo explique, por favor.
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ombresaco #12 ombresaco
Le llueven las tespuestas = 18

Tremending, tremending, las reaccioning de la genting
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emegece #10 emegece
Coño, que se vaya a Israel.
Lo mismo tenemos suerte y todo...
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
y los que vengan no seran bienvenidos
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menéame