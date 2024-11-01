Un estadounidense cancela sus vacaciones en España por la posición de Sánchez con Israel y le llueven las respuestas

La semana ha comenzado con una terrible noticia: Bruce Pearl no viajará de vacaciones a España este verano. Ha decidido cancelar su viaje debido a la posición de Pedro Sánchez sobre Israel.
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Que se vaya a Somalia a visitar a Carlos Herrera
Ni en barco, ni en coche ni en avión.
Yo le recomendaría visitar los institutos y colegios yankis en horario de clases
Tremending, tremending, las reaccioning de la genting
Lo mismo tenemos suerte y todo...