Estados Unidos volvió a comprar pesos y Bessent anunció que el paquete de ayuda llegaría a US$ 40.000 millones

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a sorprender este miércoles al afirmar que la línea de asistencia financiera al Gobierno argentino podría ascender a US$ 40.0000 millones. El funcionario de Donald Trump dijo que habría para la Argentina una línea de financiamiento adicional al swap de monedas por US$ 20.000 millones, según informó la agencia de noticias Bloomberg.
Pero nada, da igual que los datos y la historia lo adviertan, vendrán los de siempre a decirnos que estamos nosotros equivocados, y que pilar deuda con el personaje mas mafioso vivo que este mundo haya parido, esta bien.
El cuarto rescate ya????????
Por dios, q mente universo es Milei
ah, no, es que como es tan buena inversión, eeuu quiere invertir más... ya, ya....
La deuda de España es alta, si, pero dados los buenos resultados económicos puede pagarse perfectamente y los indicadores no hacen más que mejorar. En solo 5 años pasaremos a estar por debajo de la media europea.
Lo que suele medirse en estos casos son las tendencias y actualmente son bastante buenas. Vamos por buen camino.
EEUU, Argentina... y de aquí ni palabra y la cosa está que arde o apunto de arder.
Cuando nosotros estuvimos realmente mal fue cuando se tuvo que aceptar un rescate bancario. Curiosamente no se admitió que lo era, como con esta intervención Usana en Argentina.
Para mi está segunda inyección económica solo tiene sentido si se presiona a Argentina a separarse de China. Si es el caso pues quedaría por completo a merced del supremo lider naranja. Entonce será cuando se lo cobren con creces.
Pero eso a ti no te importa.