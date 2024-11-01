edición general
Estados Unidos volvió a comprar pesos y Bessent anunció que el paquete de ayuda llegaría a US$ 40.000 millones

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a sorprender este miércoles al afirmar que la línea de asistencia financiera al Gobierno argentino podría ascender a US$ 40.0000 millones. El funcionario de Donald Trump dijo que habría para la Argentina una línea de financiamiento adicional al swap de monedas por US$ 20.000 millones, según informó la agencia de noticias Bloomberg.

#2 NoMeVeas
El solo hecho de que Milei tenga que llegar a este punto, es de facto, una prueba del fracaso de sus politicas. Estamos entrando en el mismo escenario que llevo a Fernando de la Rúa a provocar un corralito en Argentina en 2001.

Pero nada, da igual que los datos y la historia lo adviertan, vendrán los de siempre a decirnos que estamos nosotros equivocados, y que pilar deuda con el personaje mas mafioso vivo que este mundo haya parido, esta bien.
#5 Eukherio
#2 Ya el primer rescate era una admisión de que sus políticas habían fracasado. Muchos intentaron vender el: "qué listo es por hacer lo contrario de lo que decía que haría", pero se notaba a leguas lo que estaba pasando. Lo de ahora es simple desesperación, y tanto si gana como si pierde a los argentinos no les va a quedar otra que joderse y comerse lo que se firmase.
azathothruna #8 azathothruna
#5 Si migran argentinas aqui, espero que no sean las infieles y/o feas
#11 Zeremiel
#8 Las argentinas acostumbran a ser mas bellas que el promedio local, o esa es la sensación que yo tuve en mis viajes.
#16 Eukherio
#11 El acento ayuda. Para mí el acento argentino en hablantes de español es como el británico en angloparlantes, los hace bastante más atractivos o interesantes... hasta que empiezan a hablar de coaching, en el caso de los argentinos.
johel #9 johel
#2 Que no, que los ecognomisgstas dicen que las variables han cambiado y la receta que ellos proponian hay que probarla otra vez que esta vez si, que es la buena, que probando otra vez lo mismo va a funcionar sin ninguna duda.
ostiayajoder #1 ostiayajoder
@Findeton una compra q Argentina no necesita pq no necesita rescates....

El cuarto rescate ya????????

Por dios, q mente universo es Milei xD
Findeton #14 Findeton
#1 Mira que sois pesaos. Ya os he dicho mi opinión de todo esto. En cualquier caso, veremos lo que pasa el 27 de octubre.
calde #18 calde *
hala! 20k ya no llegan, ahora hacen falta 40k!

:-S

ah, no, es que como es tan buena inversión, eeuu quiere invertir más... ya, ya....
#3 DenisseJoel
Eso de asistencia financiera suena como que les están prestando dinero. ¿Tan mal gestionan la plata estos filonazis?
Asmode0 #17 Asmode0
#13 las agencias de calificación de deuda española han aumentado su calificación a A o A+. La prima de riesgo está en mínimos, por debajo de Italia o Francia.

La deuda de España es alta, si, pero dados los buenos resultados económicos puede pagarse perfectamente y los indicadores no hacen más que mejorar. En solo 5 años pasaremos a estar por debajo de la media europea.

Lo que suele medirse en estos casos son las tendencias y actualmente son bastante buenas. Vamos por buen camino.
Kafkarudo #7 Kafkarudo
Habría que hacerle un monumento a Milei por lograr venderle pesos a los gringos cuando los propios argentinos no los quiere.
#4 Hervais
Nadie habla por aquí de la deuda pública de España? Que se situó en 1.691 billones de euros en el mes de junio de 2025, lo que representó el 103,4% del PIB. La deuda de las Administraciones Públicas, medida por el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), es de 1.691.000 millones de euros.
EEUU, Argentina... y de aquí ni palabra y la cosa está que arde o apunto de arder.
#6 estreñido
#4 Hablar claro que se habla, pero como todo en la vida el problema no es el dinero que debes sino si puedes devolverlo. Por ahora España es un país fiable con una situación económica por la que Milei se cortaría el pene para tenerla en Argentina.

Cuando nosotros estuvimos realmente mal fue cuando se tuvo que aceptar un rescate bancario. Curiosamente no se admitió que lo era, como con esta intervención Usana en Argentina.

Para mi está segunda inyección económica solo tiene sentido si se presiona a Argentina a separarse de China. Si es el caso pues quedaría por completo a merced del supremo lider naranja. Entonce será cuando se lo cobren con creces.
johel #10 johel *
#4 Es lo que tiene estar hablando de argentina, que no estamos hablando de españa porque estamos hablando de argentina. Pero oye, tu meneo tu libro... ah espera, que no es tu meneo ¿Que haces que no estas subiendo tu meneo putoespaña? Venga, dale :shit:
#15 Hervais
#10 ¿Y en Argentina hablan de España como lo hacéis vosotros por aquí?
Asmode0 #12 Asmode0
#4 y si ves la progresión que lleva es que cada vez es menor en relación al PIB y en términos absolutos está a punto de empezar a bajar también.

Pero eso a ti no te importa.
#13 Hervais *
#12 El problema es que la deuda es una cuantía real y exacta y el PIB español es inventado, supongo no hace falta te diga porqué o en qué.
