Estados Unidos puede ganar la carrera de la IA, pero su problema es otro: China está ganando todas las demás

La carrera de la IA tiene dos actores principales, pero sus apuestas son muy diferentes. Mientras que Estados Unidos ha puesto todos los huevos en la misma cesta, y ya se ha gastado $350.000 millones en la IA (y planea gastar muchísimo más), China solamente ha invertido $100.000 millones. Los optimistas de Silicon Valley parten de la creencia de que la IA cambiará el mundo radicalmente y quien domine la IA, dominará el futuro. ¿Y si no es así? Estados Unidos podría ganar esta batalla, pero perder la guerra económica.