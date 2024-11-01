edición general
9 meneos
10 clics
Estados Unidos permite a México suministrar petróleo a Cuba a pesar de la promesa de Trump de cortar el suministro [EN]

Estados Unidos permite a México suministrar petróleo a Cuba a pesar de la promesa de Trump de cortar el suministro [EN]

A pesar de que el presidente Trump declaró el domingo en las redes sociales que «no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero», la política actual de Estados Unidos es permitir que México siga suministrando petróleo a la isla, según el secretario de Energía, Chris Wright, y otro funcionario estadounidense. Cuba necesita desesperadamente el petróleo, ya que Venezuela ha dejado de suministrárselo tras la destitución de Nicolás Maduro hace poco más de una semana. Trump habló con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum el lunes por la mañana.

| etiquetas: estados unidos , méxico , suministrar , petróleo , cuba , trump
9 0 0 K 103 politica
5 comentarios
9 0 0 K 103 politica
ixo #4 ixo
Trump permite, Trump no permite. El nuevo orden mundial. :clap: :clap: :clap:

Una manita, desde España, no les vendría nada mal a los pobres cubanos. :roll:
5 K 59
GanaderiaCuantica #5 GanaderiaCuantica
Lo importante es “Permite”. País X permite a país Y vender a país Z.
3 K 37
TooBased #1 TooBased
A sus pies Presidenta  media
1 K 32
yoma #3 yoma
Es como una veleta, depende de para donde sople el viento así actúa.
0 K 11
#2 covacho
Siempre que lo paguen en dólares.
0 K 10

menéame