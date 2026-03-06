Estados Unidos perdió 92.000 puestos de trabajo en febrero y sorprende a los mercados

Estados Unidos perdió 92.000 empleos este febrero y la tasa de paro sube al 4,4%. Este resultado sorprendió a los mercados y genera inquietud sobre la solidez de la recuperación, en un giro que muchos no esperaban tras meses de previsiones optimistas. La economía había experimentado un crecimiento notable tras la pandemia, especialmente entre 2021 y 2023, cuando sumó más de 400.000 empleos mensuales por la reactivación de la actividad y el consumo. Sin embargo, a partir de 2025 las políticas comerciales de Trump han marcado un cambio de ciclo.