Estados Unidos y países europeos presionan a Grecia para la venta de aviones Mirage 2000-5 a Ucrania

Si Grecia decide seguir adelante con el plan, lo cual, según el medio, parece improbable, vendería los aviones Mirage 2000-5 a intermediarios como Estados Unidos, Francia y Alemania, así como a países más pequeños como la República Checa y Estonia. Grecia también está en conversaciones con Francia para comprar entre 6 y 12 aviones Rafale adicionales y está negociando un precio más bajo a cambio de vender parte de su flota Mirage 2000-5. El soporte técnico del Mirage 2000-5 está previsto que finalice en 2027, lo que ha impulsado a Grecia a explo
Luego ganan elecciones candidaturas populistas que piden reducir el gasto militar de Ucrania y la gente se echa las manos a la cabeza.
Está claro que el mensaje llega al publico más inteligente: los NAFO
Ojo, aviones Mirage, uffff, Putin, date por jodido, primer aviso
Luego, si pasa cualquier cosa como por ejemplo que en tu país gobierne alguien que no les mola o sencillamente que quieran joderte porque así se lo pide USA que lo hagan, pues chaíto dinero y se lo quedan todo… » ver todo el comentario