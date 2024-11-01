edición general
8 meneos
7 clics
Estados Unidos niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: "No estamos ocupando ningún país"

Estados Unidos niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: "No estamos ocupando ningún país"

Estados Unidos negó este lunes 5 de enero de 2026 en el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra “contra Venezuela” y descartó que la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación. No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”, aseguró el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz.

| etiquetas: eeuu , onu , guerra , venezuela , negación
7 1 0 K 91 actualidad
9 comentarios
7 1 0 K 91 actualidad
TheIpodHuman #4 TheIpodHuman *
No estan en guerra, solo se pasaron por alli para poner un poco de orden y democracia en el pais y de paso para ver si pueden sacar tajada llevandose el petroleo como hicieron en Irak y en Libia :troll:
2 K 35
BastardWolf #8 BastardWolf
#6 las mismas actas que no existieron para legitimar a Maduro tampoco existieron para legitimar a Edmundo. Para mi ese referendum no tiene ningun ganador valido
1 K 22
#2 Leclercia_adecarboxylata
Parece El Mundo Today pero no es El Mundo Today.
0 K 20
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
esa gente buena que teme que su país sea ocupado por militares de USA, cuando la verdad es que el país que sí tiene militares desplegados en VZL no es Trumplandia, ES CUBA: www.meneame.net/m/actualidad/cuba-confirma-muerte-32-militares-operaci
0 K 19
alehopio #7 alehopio
Y le faltó decir:

"además, no hemos asesinado a nadie, han sido solo bajas colaterales de una intervención quirúrgica".

Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Martin Niemöller, 1937.
0 K 11
Amoniaco #1 Amoniaco
Y no lo hacen, solo han capturado a un golpista narcotraficante
3 K -19
BastardWolf #5 BastardWolf
#1 por mucho que nos pueda disgustar Maduro, lo que han hecho ha sido un golpe de estado
3 K 45
Amoniaco #6 Amoniaco
#5 y quien es el gobierno ahora? Donde están las actas?
0 K 6
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#1 pues hace poco el gobierno de Trump indulto a un narcotraficante condenado 43 años así que eso es un cargo mínimo.

Y golpista fue condenado Jair Bolsonaro y sancionaron al juez y fiscal que lo investigó.

Luego esta el caso del genocidio en Gaza y como sancionan a jueces y fiscales de la CPI por investigar a Netanyahu
0 K 20

menéame