Estados Unidos niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: "No estamos ocupando ningún país"

Estados Unidos negó este lunes 5 de enero de 2026 en el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra “contra Venezuela” y descartó que la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación. No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”, aseguró el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz.
"además, no hemos asesinado a nadie, han sido solo bajas colaterales de una intervención quirúrgica".
Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Martin Niemöller, 1937.
Y golpista fue condenado Jair Bolsonaro y sancionaron al juez y fiscal que lo investigó.
Luego esta el caso del genocidio en Gaza y como sancionan a jueces y fiscales de la CPI por investigar a Netanyahu