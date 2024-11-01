Estados Unidos niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: "No estamos ocupando ningún país"

Estados Unidos negó este lunes 5 de enero de 2026 en el Consejo de Seguridad de la ONU estar en guerra “contra Venezuela” y descartó que la detención de su presidente, Nicolás Maduro, y la posterior decisión de gobernar el país hasta que haya una transición política suponga una ocupación. No hay ninguna guerra contra Venezuela ni contra su pueblo. No estamos ocupando ningún país”, aseguró el embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz.