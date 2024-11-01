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A Estados Unidos le llevó un mes darse cuenta de la necesidad de proteger a su personal de los ataques iraníes [eng]

A Estados Unidos le llevó un mes darse cuenta de la necesidad de proteger a su personal de los ataques iraníes [eng]

En una solicitud más urgente, el CENTCOM busca proveedores capaces de suministrar «sistemas de refugio prefabricados, transportables y reforzados, diseñados para proteger al personal de explosiones y fragmentación», según un comunicado de prensa publicado el lunes. «Todas las soluciones propuestas deben poder entregarse en la Terminal de Carga Aérea de Aqaba, en el Aeropuerto Internacional Rey Hussein de Aqaba, Jordania». Y solicita a los proveedores que presenten «tres opciones de entrega potenciales con plazos estimados de 3, 15 y 30 días»

| etiquetas: geoestrategia , guerra , irán , ataques , protección
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9 comentarios
10 2 0 K 133 actualidad
manuelpepito #2 manuelpepito
No les ha llevado un mes darse cuenta de eso, les ha llevado un mes darse cuenta que a lo mejor no son lo que pensaban y que Irán tampoco. Y claro Irán ha respondido como no esperaban que lo hiciera
3 K 40
#3 gilipipas
Es incredible que no hayan previsto esto antes de atacar, la administración Trump debe de ser una de las más incompetentes de la historia.
2 K 39
termopila #8 termopila
#3 www.meneame.net/story/trump-siempre-gusta-rodearme-perdedores-porque-h y el tampoco es que sea el lápiz más afilado del estuche…
1 K 29
Gry #1 Gry *
¿Admiten la participación de empresas chinas o tienen que venderles los refugios a través de un intermediario occidental? xD

m.made-in-china.com/product/Underground-Builds-Secret-Shelters-Surviva

Alguien va a ganar mucha pasta con esto.
1 K 33
GeneWilder #5 GeneWilder
Son conscientes de que se les acaba la impunidad. Los iraníes les han salido respondones y no los pueden genocidar a placer. A ver si nos dan el gusto de presenciar otro Little Big Horn.
1 K 21
alehopio #9 alehopio
Ahora se han dado cuenta de que tienen que proteger sus activos en las bases de oriente medio, cuando les han destruido los cacharros de muchos miles de millones porque los militares son reemplazables ...

Irán acaba de tumbar los “ojos” de EEUU para detectar amenazas a cientos de km
www.meneame.net/story/iran-acaba-tumbar-ojos-eeuu-detectar-amenazas-ci
0 K 20
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Igual les hago una propuesta de estampitas de San Judas.
0 K 12
#7 CrudaVerdad
USA pensó que eso sería como Venezuela o Cuba, países que no tienen nada de fortaleza militar, pero Irán es un asunto completamente distinto.
0 K 11
millanin #4 millanin *
Que cabrones. Los piden para Jordania. No vaya a ser que se los misileen en en el golfo.
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menéame