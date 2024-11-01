A Estados Unidos le llevó un mes darse cuenta de la necesidad de proteger a su personal de los ataques iraníes [eng]

En una solicitud más urgente, el CENTCOM busca proveedores capaces de suministrar «sistemas de refugio prefabricados, transportables y reforzados, diseñados para proteger al personal de explosiones y fragmentación», según un comunicado de prensa publicado el lunes. «Todas las soluciones propuestas deben poder entregarse en la Terminal de Carga Aérea de Aqaba, en el Aeropuerto Internacional Rey Hussein de Aqaba, Jordania». Y solicita a los proveedores que presenten «tres opciones de entrega potenciales con plazos estimados de 3, 15 y 30 días»