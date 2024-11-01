Estados Unidos: hay 630.000 vendedores de viviendas más que compradores. La mayor brecha registrada hasta la fecha [EN]

Los compradores de vivienda se están retirando debido a los precios persistentemente altos de las casas y las tasas hipotecarias, los despidos y la creciente incertidumbre económica y política. Esta retirada ha provocado que algunos vendedores, muchos de los cuales también son compradores, también se retiren. Hay vendedores que retiran sus propiedades del mercado tras verlas permanecer allí durante mucho tiempo, mientras que otros optan por no publicarlas tras observar que casas cercanas se venden por debajo del precio inicial de venta.