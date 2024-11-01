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Estados Unidos: hay 630.000 vendedores de viviendas más que compradores. La mayor brecha registrada hasta la fecha [EN]

Estados Unidos: hay 630.000 vendedores de viviendas más que compradores. La mayor brecha registrada hasta la fecha [EN]

Los compradores de vivienda se están retirando debido a los precios persistentemente altos de las casas y las tasas hipotecarias, los despidos y la creciente incertidumbre económica y política. Esta retirada ha provocado que algunos vendedores, muchos de los cuales también son compradores, también se retiren. Hay vendedores que retiran sus propiedades del mercado tras verlas permanecer allí durante mucho tiempo, mientras que otros optan por no publicarlas tras observar que casas cercanas se venden por debajo del precio inicial de venta.

| etiquetas: estados unidos , vivienda , vendedores , compradores
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10 comentarios
15 4 0 K 183 Vivienda
Comentarios destacados:    
powernergia #1 powernergia
" los despidos y la creciente incertidumbre económica y política. "

Así es como el futuro gobierno PPVx bajará el precio de la vivienda.
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ochoceros #6 ochoceros
#1 Pues entonces si yo fuese un especulador inmobiliario con cash quemando en el bolsillo, les votaba.

En cambio si fuese un pobre currito con ahorros para cubrir necesidades durante menos de 12 meses sin trabajar, les botaba.
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powernergia #10 powernergia
#6 El especulador inmobiliario con dinero espera un rendimiento basado en que la economía funcione.

Y el currito, espera tener trabajo alguna vez, para eso también hace falta que la economía funcione.
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ContinuumST #3 ContinuumST
"...mientras que otros optan por no publicarlas tras observar que casas cercanas se venden por debajo del precio inicial de venta. "

Ley de la oferta y la... xD xD xD ... No puedo escribirlo sin partirme de risa. xD xD xD
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Dragstat #5 Dragstat
#3 la ley de la oferta y demanda no se aplica cuando el que vende no tiene necesidad alguna en vender, simplemente puede esperar a tiempos mejores, o incluso no vender nunca si piensa que la vivienda es depósito se valor como patrimonio. Esto normalmente ocurre con los que no son inversores profesionales o especuladores que prefieren meter el dinero en otro sitio que rente más si ven que no da lo que esperaban.
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
A ver si se animan a regular el mercado ellos solos, ¿no vendes?, bajas el precio
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salteado3 #7 salteado3 *
Al que se le ocurra la fantasia de comprarse una casa yanki de cartón piedra a precio ridículo, que sepa que lo que vendría a ser el IBI es altísimo, suele rondar el 5-10% del valor de la propiedad anual (no el que pagaste, el que calculan ellos).

Vamos, que puedes pagar más por eso que por la hipoteca. Así cuando veas casas que se venden por 1 dólar has de saber que seguro estará hecha polvo o con problemas ocultos y además que vas a pagar 15.000 dólares al año mínimo al ayuntamiento.
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#8 chocoleches
Cómo saben la cantidad de compradores que hay en el mercado?? Puedes estimar la de vendedores porque lo hacen público anunciando sus inmuebles, pero no hay ninguna manera de estimar cuanta gente está buscando casa.
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Andreham #4 Andreham
También te digo, que como en España, hay casas que están a un mal viento de irse al suelo.

Acabo de mirar la web de zillow en la zona donde vive mi mujer y en la lista, entre las primeras 30 casas, hay 6 con "price cut" de entre 5k y 10k. Esto antes era impensable, de hecho lo normal es que subieran de precio lol
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#9 sliana
Da dinero y no necesita estudios. Que esperabas?
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menéame