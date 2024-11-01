Estados Unidos: hay 630.000 vendedores de viviendas más que compradores. La mayor brecha registrada hasta la fecha [EN]

Los compradores de vivienda se están retirando debido a los precios persistentemente altos de las casas y las tasas hipotecarias, los despidos y la creciente incertidumbre económica y política. Esta retirada ha provocado que algunos vendedores, muchos de los cuales también son compradores, también se retiren. Hay vendedores que retiran sus propiedades del mercado tras verlas permanecer allí durante mucho tiempo, mientras que otros optan por no publicarlas tras observar que casas cercanas se venden por debajo del precio inicial de venta.
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Así es como el futuro gobierno PPVx bajará el precio de la vivienda.
En cambio si fuese un pobre currito con ahorros para cubrir necesidades durante menos de 12 meses sin trabajar, les botaba.
Y el currito, espera tener trabajo alguna vez, para eso también hace falta que la economía funcione.
Ley de la oferta y la... ... No puedo escribirlo sin partirme de risa.
Vamos, que puedes pagar más por eso que por la hipoteca. Así cuando veas casas que se venden por 1 dólar has de saber que seguro estará hecha polvo o con problemas ocultos y además que vas a pagar 15.000 dólares al año mínimo al ayuntamiento.
Acabo de mirar la web de zillow en la zona donde vive mi mujer y en la lista, entre las primeras 30 casas, hay 6 con "price cut" de entre 5k y 10k. Esto antes era impensable, de hecho lo normal es que subieran de precio lol