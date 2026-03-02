·
15
meneos
52
clics
Estados Unidos envía más refuerzos a Oriente Próximo ante la ampliación del conflicto
El Pentágono advierte de una operación prolongada en Irán: “No es una guerra de cambio de régimen, pero el régimen ha cambiado”
|
etiquetas
:
estados unidos
,
envía
,
refuerzos
,
oriente próximo
12
3
0
K
140
actualidad
10 comentarios
12
3
0
K
140
actualidad
#1
Tronchador.
Unos visionarios, han estado enviando tropas a mansalva porque algo se olían, y al final han acertado. Que capacidad tienen para anticipar lo que ellos mismos han planeado. Unos genios.
12
K
147
#2
Free_palestine
Ahora se sumarán
Francia reino Unido Alemania
sus chupaculos tradicionales, todos quieren su parte del goloso pastel iraní
4
K
55
#5
LázaroCodesal
jejeje, yo leí "Estados Unidos envía más refuerzos a Oriente Próximo ante la
complicación
del conflicto" ..... pero creo que el mio debería ser el titular correcto.
2
K
24
#4
Pingocho
*
Esta "operación especial" se prolongará por semanas, luego meses, después de perder varios aviones, bases y personal en los bombardeos harán una línea defensiva que apenas se moverá en años de guerra. Ya tienen su propia Ucrania. Que la disfruten.
2
K
19
#6
tierramar
#4
Pero EEUU o la OTAN nos han metido en ambas guerras!!
1
K
21
#7
Pingocho
*
#6
Ahora la OTAN es la agresora, la que tiene que mantener la iniciativa a costa de miles de millones de dólares/euros y quien sabe cuántas vidas. Irán está en modo defensivo de supervivencia, como Ucrania.
0
K
9
#3
tierramar
*
Muy malas noticias para Europa!
es.wikipedia.org/wiki/El_grito#/media/Archivo:The_Scream.jpg
1
K
17
#9
capitan.meneito
#3
This image failed to load.
0
K
11
#8
unomas23
Que vayan preparando cajas de pino y banderas que las van a necesitar.
0
K
10
#10
joffer
#8
Mientras no entre infantería pocas cajas de pino. En mi opinión van hacer lo que hacen siempre: ataque desde el aire y operaciones especiales de entrada/actuación y salida rápida.
0
K
12
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
