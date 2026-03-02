edición general
Estados Unidos envía más refuerzos a Oriente Próximo ante la ampliación del conflicto

El Pentágono advierte de una operación prolongada en Irán: “No es una guerra de cambio de régimen, pero el régimen ha cambiado”

#1 Tronchador.
Unos visionarios, han estado enviando tropas a mansalva porque algo se olían, y al final han acertado. Que capacidad tienen para anticipar lo que ellos mismos han planeado. Unos genios.
Free_palestine #2 Free_palestine
Ahora se sumarán Francia reino Unido Alemania sus chupaculos tradicionales, todos quieren su parte del goloso pastel iraní
LázaroCodesal #5 LázaroCodesal
jejeje, yo leí "Estados Unidos envía más refuerzos a Oriente Próximo ante la complicación del conflicto" ..... pero creo que el mio debería ser el titular correcto.
#4 Pingocho *
Esta "operación especial" se prolongará por semanas, luego meses, después de perder varios aviones, bases y personal en los bombardeos harán una línea defensiva que apenas se moverá en años de guerra. Ya tienen su propia Ucrania. Que la disfruten.
#6 tierramar
#4 Pero EEUU o la OTAN nos han metido en ambas guerras!! {0x1f631}
#7 Pingocho *
#6 Ahora la OTAN es la agresora, la que tiene que mantener la iniciativa a costa de miles de millones de dólares/euros y quien sabe cuántas vidas. Irán está en modo defensivo de supervivencia, como Ucrania.
#9 capitan.meneito
#3 This image failed to load.
#8 unomas23
Que vayan preparando cajas de pino y banderas que las van a necesitar.
joffer #10 joffer
#8 Mientras no entre infantería pocas cajas de pino. En mi opinión van hacer lo que hacen siempre: ataque desde el aire y operaciones especiales de entrada/actuación y salida rápida.
