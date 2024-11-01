edición general
Estados Unidos despliega clones del Shahed-136 en Oriente Medio como advertencia a Irán [EN]

Estados Unidos despliega clones del Shahed-136 en Oriente Medio como advertencia a Irán [EN]  

El ejército estadounidense ha creado su primera unidad operativa armada con drones kamikaze del Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de Bajo Coste (LUCAS), un diseño creado a partir de la ingeniería inversa del Shahed-136, de diseño iraní, en Oriente Medio. La creación de la Task Force Scorpion Strike (TFSS) es un avance importante y ofrece una forma de «dar la vuelta al guion sobre Irán», según un funcionario estadounidense. A principios de este año, TWZ expuso detalladamente por qué las fuerzas armadas estadounidenses deberían invertir f

TooBased #1 TooBased
Los americanos sólo saben copiar...
RoterHahn #2 RoterHahn
#1
xD xD xD
Lo que los estadounidenses saben hacer de maravilla es ponerle nombres pomposos.
salteado3 #3 salteado3
#1 Nos da una idea de en qué punto de excelencia están.
Black_Txipiron #4 Black_Txipiron
#1 o contratar ex-nazis...
Don_Pixote #5 Don_Pixote *
#_1 el B2 o el F22 raptor es una copia de … ?

No me suenas para que me tengas en ignorados :-D
Malinke #7 Malinke
#5 ¿Te parece mal que digan cuando EEUU copia? Todo el mundo ha copiado y EEUU no ha sido una excepción.
lgg2 #6 lgg2
La diferencia sera que el dron iraní sera muy barato, la versión rusa un precio medio y la versión americana muy cara. Así también ira la producción por cantidad.
nemeame #8 nemeame
Esperemos que Irán complete pronto su programa nuclear para garantizar la paz en la región
