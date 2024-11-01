edición general
10 meneos
9 clics
Estados Unidos critica a la República Checa por su bajo gasto en defensa [ENG]

Estados Unidos critica a la República Checa por su bajo gasto en defensa [ENG]

Washington ha criticado duramente a la República Checa por no gastar lo suficiente en defensa después de que los legisladores checos aprobaran un presupuesto para 2026 que asigna solo el 1,7 por ciento del PIB a gastos militares. "Todos los aliados deben asumir su parte de responsabilidad y cumplir con el compromiso de La Haya en materia de defensa", publicó la embajada estadounidense en Praga el jueves. "Estas cifras no son arbitrarias. Se trata de responder a la situación actual, y esa situación exige que el 5 % sea el estándar. Sin excusas"

| etiquetas: estados unidos , república checa , gasto , defensa
8 2 0 K 108 actualidad
17 comentarios
8 2 0 K 108 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 omega7767
vaya, estas reglas si que hay que cumplirlas
6 K 85
RoterHahn #4 RoterHahn
#1
Lo que ordene el amo, es ley.
2 K 47
#2 concentrado
La república checa critica a EEUU por su bajo gasto en sanidad pública
5 K 64
camvalf #5 camvalf
Pero recordar que ese 5% hay que gastarlo en productos made in USA sino el gasto no vale.
4 K 36
#10 kenshinbh *
#5 De alguna forma tendrán que financiar sus mierdas:
www.meneame.net/story/eeuu-pierde-11-drones-mq-9-reaper-valor-330-mill
0 K 7
Elbaronrojo #15 Elbaronrojo
#5 Pues no sé porque cuando fabrican cositas como esta.

youtu.be/7zS3Yl0hu7Y?si=nt35OFzuNFOfbV_x
0 K 10
javibaz #3 javibaz
Se trata de responder a la situación actual.
Situación creada artificialmente por ellos mismos.
2 K 30
Rogue #8 Rogue
EEUU es el eje del mal
0 K 15
#6 Suleiman
Hay que engordar las arcas de sus amigos lobby's de armamento! Que los sobres que han pagado se han de amortizar!
0 K 13
Io76 #7 Io76
Hay que seguir alimentando la industria armamentística yanki, que los niños no se matan solos.
1 K 13
Urasandi #9 Urasandi
#1En cambio se saltan y amenazan al tribunal de La haya.
0 K 11
Harkon #16 Harkon *
#14 Bueno, a eso voy, que si incumples tiene consecuencias, pero de mano exiges, esto es como firmar una hipoteca, si no la pagas, que sucece? que el banco toma represalias previas amenazas para hacerte pagar, pues esto lo mismo. Y a lo mejor no es expulsarte, es extorsionarte de otra manera.
0 K 11
#11 chavi
Los cojones.
EEUU no es nadie para decirle a ningún país soberano lo que debe gastar o no en armas.

Que se vaya a dar la lata a otra parte.
0 K 11
Harkon #13 Harkon *
#11 Si eres el jefe de la OTAN y has firmado un 5% de gasto en defensa para 2035 e incrementable año a año (como todos los miembros de la OTAN) puede perfectamente exigirlo, "pacta sunt servanda"
0 K 11
#14 chavi
#13 No, no puedes.
Expúlsalo. Pero sigue siendo un país soberano.
0 K 11
#17 chocoleches
#13 Para empezar que el 5% es un objetivo deseable, no un compromiso vinculante gracias a las enmiendas que introdujo España durante su redacción.

Segundo, Estados Unidos no llega al 3,2% no es nadie para reclamar nada, hay un dicho del derecho romano que dice, "primero cumple y luego reclama" ... no ha perdido vigencia en dos mil años.

No espero que ningún país le diga a Trump "Empieza tú a cumplir hijo de puta, tanto que hablas" pero al menos no le sigamos el rollo.
0 K 8
Herrerii #12 Herrerii
Eso eso tu mira para república checa, a ver si así los fachapobres se callan un poquito.
0 K 8

menéame