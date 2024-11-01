Estados Unidos critica a la República Checa por su bajo gasto en defensa [ENG]

Washington ha criticado duramente a la República Checa por no gastar lo suficiente en defensa después de que los legisladores checos aprobaran un presupuesto para 2026 que asigna solo el 1,7 por ciento del PIB a gastos militares. "Todos los aliados deben asumir su parte de responsabilidad y cumplir con el compromiso de La Haya en materia de defensa", publicó la embajada estadounidense en Praga el jueves. "Estas cifras no son arbitrarias. Se trata de responder a la situación actual, y esa situación exige que el 5 % sea el estándar. Sin excusas"