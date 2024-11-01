Estados Unidos critica a la República Checa por su bajo gasto en defensa [ENG]

Washington ha criticado duramente a la República Checa por no gastar lo suficiente en defensa después de que los legisladores checos aprobaran un presupuesto para 2026 que asigna solo el 1,7 por ciento del PIB a gastos militares. "Todos los aliados deben asumir su parte de responsabilidad y cumplir con el compromiso de La Haya en materia de defensa", publicó la embajada estadounidense en Praga el jueves. "Estas cifras no son arbitrarias. Se trata de responder a la situación actual, y esa situación exige que el 5 % sea el estándar. Sin excusas"
| etiquetas: estados unidos , república checa , gasto , defensa
Lo que ordene el amo, es ley.
www.meneame.net/story/eeuu-pierde-11-drones-mq-9-reaper-valor-330-mill
youtu.be/7zS3Yl0hu7Y?si=nt35OFzuNFOfbV_x
Situación creada artificialmente por ellos mismos.
EEUU no es nadie para decirle a ningún país soberano lo que debe gastar o no en armas.
Que se vaya a dar la lata a otra parte.
Expúlsalo. Pero sigue siendo un país soberano.
Segundo, Estados Unidos no llega al 3,2% no es nadie para reclamar nada, hay un dicho del derecho romano que dice, "primero cumple y luego reclama" ... no ha perdido vigencia en dos mil años.
No espero que ningún país le diga a Trump "Empieza tú a cumplir hijo de puta, tanto que hablas" pero al menos no le sigamos el rollo.