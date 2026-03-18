Estados Unidos considera que China no tiene previsto invadir Taiwán en 2027 [ENG]

China no tiene previsto invadir Taiwán en 2027 y pretende controlar la isla sin recurrir a la fuerza, según afirmó el miércoles la comunidad de inteligencia estadounidense, adoptando un tono mesurado respecto a uno de los mayores focos de tensión potenciales del mundo. [...] A finales del año pasado, el Pentágono afirmó que el ejército estadounidense creía que China se estaba preparando para poder ganar una guerra por Taiwán en 2027, el centenario de la fundación de su Ejército Popular de Liberación, y que estaba perfeccionando opciones...

taiwan , china , invasión , estados unidos , inteligencia
2 0 0 K 25 actualidad
JackNorte #1 JackNorte
Tampoco pensaban que Iran tenia capacidad nuclear y la han invadido con ese mismo pretexto xD
Lo que llegue de USA rara vez podra separarse ya de la propaganda. Si acaso habria que interpretar lo contrario como señuelo para hacer lo contrario como se ha visto varias veces estos recientes años.
#4 concentrado
#1 ¿Qué han invadido Irán? Ya quisieran, de momento la machacan a bombazos.
JackNorte #5 JackNorte *
#4 Esa es la intencion pero ciero por ahora solo matan niñas civiles y condicionan los precios de todo el mundo. Asi que su intencion de invasion la pagamos todos. brent 116
WcPC #9 WcPC *
#1 Esto es ligeramente distinto.
(Vendrán los pesados de que si Taiwán es China y demás, no me refiero a lo que debería ser, cuando digo que no son el mismo país me refiero a que el gobierno de Pekín no tiene ningún control real sobre el territorio, el ejército, la economía , educación de Taiwán.... ¿Entendido, pesados? aún así vendrán)

En China no están desesperados.
Ya lo he dicho varias veces, he conocido a bastantes chinos en los últimos años ya que hablo un poco de chino y son…   » ver todo el comentario
tul #2 tul
ni en en el 27 ni en ninguno, china no puede invadir taiwan porque taiwan es parte de china, en todo caso podra recuperar taiwan.
sorrillo #3 sorrillo *
#2 china no puede invadir taiwan porque taiwan es parte de china, en todo caso podra recuperar taiwan.

¿Si ya es parte de china para qué necesitaría recuperarla?
#6 Onaj
#3 Este es el mejor comentario de meneame en lo que llevamos de 2026.

¡Enhorabuena!
Connect #8 Connect
Taiwán es un país de más de 26 millones de habitantes con un fuerte apoyo internacional. La manera de recuperar Taiwán no podrá ser nunca por la fuerza.

Solo con una política económica podría quedarse de facto Taiwán.

O bien invierte tanto que le hace dependiente de China, o trata de crear un mercado común como la unión europea. Algo muy complicado que solo se ha dado en Europa.

Lo más sensato por parte de China sería meterse en el tejido económico de Taiwán. Fabricas , puertos, construcción, servicios, etc... Vamos, lo que hace Estados Unidos con Europa. Que una retirada total fuera un desastre económico.
#7 Onaj
Menos mal, esperemos que sea cierto.

Lo único positivo que hace, sigue haciendo, EEUU es proteger la isla siendo fuerza disuasoria.
