Estados Unidos aprueba la venta de 7.000 millones de dólares más en armas a los Emiratos Árabes Unidos, según informa el WSJ (Eng)

La Administración Trump ha aprobado la venta de armas por valor de unos 7.000 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos, una operación que el Departamento de Estado no está obligado a hacer pública según la normativa que regula las exportaciones de armas de Estados Unidos, según informó el jueves el Wall Street Journal. Esto se suma a las ventas de armas a tres países de Oriente Medio por valor de más de 16.500 millones de dólares anunciadas ese mismo jueves, según el Journal.