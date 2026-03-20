Estados Unidos aprueba la venta de 7.000 millones de dólares más en armas a los Emiratos Árabes Unidos, según informa el WSJ (Eng)

La Administración Trump ha aprobado la venta de armas por valor de unos 7.000 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos, una operación que el Departamento de Estado no está obligado a hacer pública según la normativa que regula las exportaciones de armas de Estados Unidos, según informó el jueves el Wall Street Journal. Esto se suma a las ventas de armas a tres países de Oriente Medio por valor de más de 16.500 millones de dólares anunciadas ese mismo jueves, según el Journal.
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1. crear la demanda para tu producto
2. vender tu producto
USA no es un país, es un negocio
Un negocio como el de Roberto el de las cabras...
PD: A ver si vamos transicionando de una puta vez y dejamos de consumir combustibles fósiles.
Pero que malos son los comunistas que mataron millones de personas
Por cierto, 7.000 millones de dólares en armamento de EEUU equivale a menos de 1.000 millones de dólares de armamento ruso, chino, indio, iraní... porque los yanquis venden malo, ineficiente y muy muy caro.