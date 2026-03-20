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Estados Unidos aprueba la venta de 7.000 millones de dólares más en armas a los Emiratos Árabes Unidos, según informa el WSJ (Eng)

La Administración Trump ha aprobado la venta de armas por valor de unos 7.000 millones de dólares a los Emiratos Árabes Unidos, una operación que el Departamento de Estado no está obligado a hacer pública según la normativa que regula las exportaciones de armas de Estados Unidos, según informó el jueves el Wall Street Journal. Esto se suma a las ventas de armas a tres países de Oriente Medio por valor de más de 16.500 millones de dólares anunciadas ese mismo jueves, según el Journal.

| etiquetas: eeuu , emiratos árabes unidos , venta , armas , congreso , trump
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
jonolulu #1 jonolulu
Les montas un jaleo de tres pares y luego les vendes armas...
5 K 81
Stathamdepueblo #6 Stathamdepueblo
#1 les venden protección  media
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Dene #8 Dene
#1 de primero de empresariales
1. crear la demanda para tu producto
2. vender tu producto
USA no es un país, es un negocio
2 K 33
#10 Albarkas
#1 Les venden unas armas que los iraníes se van a merendar en un cuarto de hora.
Un negocio como el de Roberto el de las cabras...
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Les joden las refinerias y encima les venden armas. Estos de Emiratos no son los más listos del barrio.

PD: A ver si vamos transicionando de una puta vez y dejamos de consumir combustibles fósiles.
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#3 omega7767
eeuu se endeuda 1000 millones al día, sus armamentistas se forran 23500 millones.

Pero que malos son los comunistas que mataron millones de personas
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#5 yukatan
te prendo fuego la casa y te pongo en la puerta un vendedor de extintores a 10000€ xD
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Spirito #11 Spirito
#9 Sí, yo creo que #5 lo define bastante bien.
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Spirito #4 Spirito
El negocio de la guerra.

Por cierto, 7.000 millones de dólares en armamento de EEUU equivale a menos de 1.000 millones de dólares de armamento ruso, chino, indio, iraní... porque los yanquis venden malo, ineficiente y muy muy caro.
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alpoza #9 alpoza
#4 Da igual, lo que están comprando no es el producto si no el servicio :roll:
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cutty #7 cutty
La única putada que le veo es que no llegarán a Emiratos a tiempo de que Irán los volatilice.
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menéame