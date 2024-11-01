Estados Unidos aplicaría aranceles y tasas portuarias a países que firmen acuerdo sobre emisiones de combustible marino

Estados Unidos ha instado a varios países a rechazar el acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reducir las emisiones del combustible marino, advirtiendo que de no hacerlo podrían enfrentar aranceles, restricciones de visado y tasas portuarias, según informaron funcionarios estadounidenses y europeos.
| etiquetas: eeuu , aranceles , combustible marino
Todo estas astracanadas tienen como último motivo la codicia y la avaricia de las grandes corporaciones y el goteo del dinero a los corruptos habituales que legislan para ese fin.
Creen que el mundo les debe obediencia.
Espero que aprendan con sangre que no