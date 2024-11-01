edición general
Estados Unidos aplicaría aranceles y tasas portuarias a países que firmen acuerdo sobre emisiones de combustible marino

Estados Unidos ha instado a varios países a rechazar el acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reducir las emisiones del combustible marino, advirtiendo que de no hacerlo podrían enfrentar aranceles, restricciones de visado y tasas portuarias, según informaron funcionarios estadounidenses y europeos.

#2 XtrMnIO
EEUU se ha convertido en el enemigo del resto del mundo, menos de Israel.
#8 Sinyu
#2 Ya se dieron cuenta en su día que los de Israel bromas pocas, y si le vas a espiar de escondidas con un barco te lanzan un misil.
#1 Asnaeb
Parece que todas las acciones del presidente naranja van encaminadas a reducir el comercio con EEUU, poco a poco va dejando de ser la Meca del consumismo.
#3 ombresaco
Parece que va camino de hacer realidad el famoso "Niebla en el canal, el continente aislado"
#6 karakol
Pareciera que solo hacen mal por hacer el mal para joder al planeta entero, pero no.
Todo estas astracanadas tienen como último motivo la codicia y la avaricia de las grandes corporaciones y el goteo del dinero a los corruptos habituales que legislan para ese fin.
#5 azathothruna
Esto de ir de crecido no es cosa de Trump, es de todos los gringos (demos o repugs)
Creen que el mundo les debe obediencia.
Espero que aprendan con sangre que no
#7 Khadgar
Donald Trump demostrando por enésima vez que pone los aranceles según le sale de los huevos y que no se debería negociar con él por la misma razón que uno no negocia con terroristas.
#11 chocoleches
Con esta política de matón de barrio, están pidiendo a gritos que les planten cara. Estas cosas se hacen con más sutileza, tanta obviedad es grosera.
#4 eltxoa
Autarquía!
#9 Jacusse
Son malos de película.
#10 Sinyu
Los usa necesitan dinero, mucho dinero, les queda menos de un año para vencimiento masivo de deuda.
