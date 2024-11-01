edición general
Wyoming sobre Carlos Herrera y Jiménez Losantos: "Si yo hago un editorial como ese, no vuelvo a trabajar en mi vida. Nunca"

Wyoming sobre Carlos Herrera y Jiménez Losantos: "Si yo hago un editorial como ese, no vuelvo a trabajar en mi vida. Nunca"  

"Si cojo yo un programa de Jiménez Losantos o de cualquier de las mañanas, Carlos Herrera, el ejemplo que quieras. Si yo hago un editorial como ese, no vuelvo a trabajar en mi vida. Nunca. Sobre todo, si miento deliberadamente una sola vez, a mí me echan de aquí y no me vuelven a contratar nunca. Y esto lo hacen tíos todos los días"

Pertinax #4 Pertinax *
#3 Tengo que meter horas porque en Madrid tenemos problemas habitacionales por culpa de los  media
Pertinax #1 Pertinax *
Ni falta que te hace Wyo.
Andreham #3 Andreham *
#1 Venía a hacer un comentario sordido sobre lo rápido que iba a salir alguien hablando de sus tropecientos mil pisos, pero ya se me ha adelantado uno de los que está en horas extra.

Por otro lado, no sabía que Wyoming seguía trabajando.
ezbirro #5 ezbirro
A unos les pagan por comunicar y divertir, a otros les pagan por mentir, sembrar odio y encabronar.
#2 Leon_Bocanegra
Los de Federico son delirantes. Es una cosa fuera de toda lógica.
#9 Abril_2025
¿Cosa mía o está quejándose de que a otros les permiten mentir y a el no?
U5u4r10 #6 U5u4r10
Normal, el PSOE no te contrataría ya más.
SmithW6079 #7 SmithW6079 *
Venga José Miguel, tú te has comido falos más grandes, venosos y sudorosos que lo que críticas.

Y lo digo sin ni siquiera haber leído a que te refieres, pues no has tragado esmegma socialista ni nada....
Bolgo #8 Bolgo
#7 lo dices con el prejuicio de no haberte comido tantos falos más grandes, venosos y sudorosos? O si, y te los has enchufado bien trufados de esmegma rancio :troll:
#10 Abril_2025
#7 Manzanas traigo...
