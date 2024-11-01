edición general
La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos

El coronel retirado Larry Wilkerson informó a través de sus redes sociales que, debido a la decisión del gobierno estadounidense de negar las visas a varios funcionarios palestinos para entrar a EEUU donde esperaban asisitir al próximo 80.º aniversario de la ONU, se decidió que las próximas reuniones se realizarán en Ginebra. Según informa Wilkerson, por una amplia mayoría de votación de 142 a favor y 2 en contra. Debido a esta denegación de visas por orden de la adminstración de Donald Trump con Marco Rubio a la cabeza, a esta comisión de

Comentarios destacados:      
Ramen
Trump ha decidido subir los aranceles a la ginebra en una clara demostración de su capacidad cognitiva
5
WcPC
El poderío de USA está siendo destruido por las acciones del propio gobierno de USA....
Lo rápido que colapsa un imperio me está dejando muy sorprendido.
4
karakol
No se pueden tener sedes internacionales en shithole countries con una seguridad jurídica tan volátil como el humor con el que se levante el zumbao que tienen como presidente.

Que se ahoguen en su idiocrática autarquía y dejen al resto del mundo tranquilo.
1
Dene
Que lo hagan permanente... y con un poco de suerte, los yankis no aparecen y dejan de vetar las peticiones a los sionazis genocidas de que se cumplan los derechos humanos minimos en gaza
2
ipanies
Siempre ha sido ridículo que la asamblea de la ONU esté en el país que más inestabilidad internacional ha generado desde que se fundó dicha asamblea.
1
manzitor
Cuando los más lerdos gobernaban la primera potencia mundial.
0
security_incident
#2 No viene de ahora. La de cosas que se aprende este Genocidio. Del artículo.

"Ya esto ocurrió con Yasser Arafat en 1988 bajo la administración de Ronald Regan que le negó la visa al líder de la OLP para intervenir en la Asamblea de la ONU, y en un acto de desafío la ONU se trasladó temporalmente a Ginebra, por primera vez en la historia de la organización, con el fin de proporcionar un entorno político menos hostil para el líder palestino."
3
Andreham
Lo normal, cuando un intransigente hace algo mal pues se pasa de él y listos.

Pronto vendrá la profe a soltar su chascarrillo, supongo que no habrá fichado aún, a ver si en 20 minutos.
0
#3 xavigo
Y los 2 votos en contra, ¿son de?
0
comadrejo
#3 Sin mirarlo..... USA y Genocidiolandia seguro.
3
sleep_timer
#3 ¿EEUU e Isra-Hell?
1

