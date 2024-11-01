La Asamblea General de la ONU se trasladará a Ginebra ante negación de visa de EEUU a funcionarios palestinos  

El coronel retirado Larry Wilkerson informó a través de sus redes sociales que, debido a la decisión del gobierno estadounidense de negar las visas a varios funcionarios palestinos para entrar a EEUU donde esperaban asisitir al próximo 80.º aniversario de la ONU, se decidió que las próximas reuniones se realizarán en Ginebra. Según informa Wilkerson, por una amplia mayoría de votación de 142 a favor y 2 en contra. Debido a esta denegación de visas por orden de la adminstración de Donald Trump con Marco Rubio a la cabeza, a esta comisión de
Lo rápido que colapsa un imperio me está dejando muy sorprendido.
Que se ahoguen en su idiocrática autarquía y dejen al resto del mundo tranquilo.
"Ya esto ocurrió con Yasser Arafat en 1988 bajo la administración de Ronald Regan que le negó la visa al líder de la OLP para intervenir en la Asamblea de la ONU, y en un acto de desafío la ONU se trasladó temporalmente a Ginebra, por primera vez en la historia de la organización, con el fin de proporcionar un entorno político menos hostil para el líder palestino."
