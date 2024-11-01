·
Estados Unidos anuncia 15 millones de euros para Rota el mismo día que Trump rompe con Sánchez
Objetivo: mejorar la capacidad operativa y la calidad de vida de los militares. La inversión se destina a pavimentar carreteras de la base, reparar techos de edificios…
actualidad
#2
YSiguesLeyendo
*
el mejor es el alcalde sociolisto de Rota llorando para que no se vayan y no se le acabe lo de chupar de la teta de Trump a todos los "emprendedores" del pueblo, jejé
4
K
64
#11
YSiguesLeyendo
#2
adivinad qué partido NO va a ganar las elecciones en Rota City? jajá
0
K
11
#3
Kantinero
Un niño dirigiendo el país más armado del planeta
Hay que poner detectores de imbéciles al lado de las urnas
1
K
19
#1
YSiguesLeyendo
El Pentágono, el US Departament of War, publica cada día una lista de contratos adjudicados.
La lista de este martes 3 de marzo incluyó un contrato sobre Rota. Hay que insistir en que fue el día después de que más de una docena de aviones estadounidenses se marcharan de Rota y Morón a bases en Reino Unido y Alemania para poder seguir prestando apoyo a los bombardeos sobre Irán, y el mismo día que Trump criticó la posición del Gobierno de España.
El Departamento de Guerra anunció en ese
…
» ver todo el comentario
0
K
11
#6
Varlak
#1
Que casualidad que ahora que no tienen permiso para usar la base para la guerra de Irán van a tener que entrar y salir un montón de aviones con material de construcción...
2
K
22
#7
marcotolo
hace falta ser retrasado mental....
0
K
10
#8
Joroñas
No es una teta, es un biberón que va cambiando de manos cada periodo electoral
0
K
10
#4
eltxoa
con 15 millones de euros estos no cubren el presupuesto de cerveza de la cantina de una semana
0
K
9
#5
Don_Pixote
Da para abrir un McDonald con McRib
0
K
8
#9
Butters
@Trump
, no puedes utilizar mi patio para construir una piscina de 5x3
0
K
7
#10
humono
Es verdad!, mira o que dice,
www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/apoyo-espana-uso-bas
Spoiler, no lo se le ve llorar.
0
K
6
#12
humono
Es verdad!, mira lo que dice:
www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/apoyo-espana-uso-bas
Spolir: no se le ve llorar, nada.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
