Estados Unidos anuncia 15 millones de euros para Rota el mismo día que Trump rompe con Sánchez

Objetivo: mejorar la capacidad operativa y la calidad de vida de los militares. La inversión se destina a pavimentar carreteras de la base, reparar techos de edificios…

| etiquetas: rota , trump
12 comentarios
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo *
el mejor es el alcalde sociolisto de Rota llorando para que no se vayan y no se le acabe lo de chupar de la teta de Trump a todos los "emprendedores" del pueblo, jejé
YSiguesLeyendo #11 YSiguesLeyendo
#2 adivinad qué partido NO va a ganar las elecciones en Rota City? jajá
Kantinero #3 Kantinero
Un niño dirigiendo el país más armado del planeta

Hay que poner detectores de imbéciles al lado de las urnas
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El Pentágono, el US Departament of War, publica cada día una lista de contratos adjudicados.

La lista de este martes 3 de marzo incluyó un contrato sobre Rota. Hay que insistir en que fue el día después de que más de una docena de aviones estadounidenses se marcharan de Rota y Morón a bases en Reino Unido y Alemania para poder seguir prestando apoyo a los bombardeos sobre Irán, y el mismo día que Trump criticó la posición del Gobierno de España.

El Departamento de Guerra anunció en ese

Varlak #6 Varlak
#1 Que casualidad que ahora que no tienen permiso para usar la base para la guerra de Irán van a tener que entrar y salir un montón de aviones con material de construcción...
#7 marcotolo
hace falta ser retrasado mental....
#8 Joroñas
No es una teta, es un biberón que va cambiando de manos cada periodo electoral
eltxoa #4 eltxoa
con 15 millones de euros estos no cubren el presupuesto de cerveza de la cantina de una semana
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Da para abrir un McDonald con McRib
Butters #9 Butters
@Trump, no puedes utilizar mi patio para construir una piscina de 5x3 xD xD xD :troll:
humono #10 humono
Es verdad!, mira o que dice, www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/apoyo-espana-uso-bas

Spoiler, no lo se le ve llorar.
humono #12 humono
Es verdad!, mira lo que dice: www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/apoyo-espana-uso-bas

Spolir: no se le ve llorar, nada.
