Estados Unidos amplía su parque de misiles interceptores SM-3 Block IB con un nuevo pedido de fabricación (Eng)

La adjudicación amplía un contrato anterior hasta alcanzar los 1.360 millones de dólares, añadiendo 23 proyectiles completos, lo que eleva el total a 78 unidades SM-3 Block IB. Los trabajos previstos en el contrato se llevarán a cabo en Tucson (Arizona) y Huntsville (Alabama), y se prevé que finalicen en mayo de 2030. La decisión se produce tras la firma en febrero de cinco acuerdos históricos entre Raytheon y el Departamento de Defensa de EE. UU. para ampliar la producción de municiones clave.