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Estados Unidos amplía su parque de misiles interceptores SM-3 Block IB con un nuevo pedido de fabricación (Eng)

Estados Unidos amplía su parque de misiles interceptores SM-3 Block IB con un nuevo pedido de fabricación (Eng)

La adjudicación amplía un contrato anterior hasta alcanzar los 1.360 millones de dólares, añadiendo 23 proyectiles completos, lo que eleva el total a 78 unidades SM-3 Block IB. Los trabajos previstos en el contrato se llevarán a cabo en Tucson (Arizona) y Huntsville (Alabama), y se prevé que finalicen en mayo de 2030. La decisión se produce tras la firma en febrero de cinco acuerdos históricos entre Raytheon y el Departamento de Defensa de EE. UU. para ampliar la producción de municiones clave.

| etiquetas: eeuu , patriots , misiles , interceptores , pedido , empresas
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7 comentarios
2 0 0 K 32 actualidad
Nube_Gris #4 Nube_Gris
Para esto sí, pero dinero para sanidad o para subvencionar los medicamentos de los ciudadanos que lo han hecho posible no porque es comunismo, que es exactamente para lo que quieren esos misiles, para luchar contra el comunismo, sea lo que sea el comunismo para Trump ese día.
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Gry #5 Gry
¿Cuanto tarda Irán en fabricar un ciento de drones?
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Priorat #6 Priorat
1360 millones de US$ = 23 misiles. Y vete tú a saber cuándo estarán listos. Ahí está dicho todo. Están creando un armamento que es la hostia que puede hacer birguerías, pero que no sirve para una guerra.
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Laro__ #7 Laro__ *
#6 Pues esta noche ya se han fundido uno. Igual no les da tiempo a producirlos a la velocidad a la que van a tener que gastarlos...
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
Ampliará cuando estén fabricados y desplegados, que no va a ser mañana.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 solo dos empresas los fabrican y pregunté por gusto

Misil interceptor Patriot (PAC-3)
 • Tiempo típico: 6 meses a 2 años
 • Depende de:
 • disponibilidad de componentes electrónicos
 • capacidad de producción en ese momento
 • prioridad militar (en guerra se acelera)

En los últimos años, empresas como Lockheed Martin han intentado reducirlo hacia el rango bajo, pero no es inmediato.

Sistema completo Patriot (batería)

Incluye:
 • radar
 • lanzadores
 • centro de control
 • vehículos
 • misiles

Tiempo total:
 • 2 a 4 años para fabricar y desplegar una batería completa
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#2 Donlixo
Paravestobsirven las guerras: para renovar el material...
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menéame