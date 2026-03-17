Estados Unidos amplía su parque de misiles interceptores SM-3 Block IB con un nuevo pedido de fabricación (Eng)

La adjudicación amplía un contrato anterior hasta alcanzar los 1.360 millones de dólares, añadiendo 23 proyectiles completos, lo que eleva el total a 78 unidades SM-3 Block IB. Los trabajos previstos en el contrato se llevarán a cabo en Tucson (Arizona) y Huntsville (Alabama), y se prevé que finalicen en mayo de 2030. La decisión se produce tras la firma en febrero de cinco acuerdos históricos entre Raytheon y el Departamento de Defensa de EE. UU. para ampliar la producción de municiones clave.
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Misil interceptor Patriot (PAC-3)
• Tiempo típico: 6 meses a 2 años
• Depende de:
• disponibilidad de componentes electrónicos
• capacidad de producción en ese momento
• prioridad militar (en guerra se acelera)
En los últimos años, empresas como Lockheed Martin han intentado reducirlo hacia el rango bajo, pero no es inmediato.
Sistema completo Patriot (batería)
Incluye:
• radar
• lanzadores
• centro de control
• vehículos
• misiles
Tiempo total:
• 2 a 4 años para fabricar y desplegar una batería completa