2
meneos
49
clics
¿Se está muriendo el Heavy Metal? ¿Es cierto que el final del metal se acerca?
Artículo sobre el futuro del Heavy Metal. Donde se relata de manera cercana y amena, la visión sobre el futuro de esta música.
|
etiquetas
:
heavy
,
música
,
metal
,
rock
1
1
0
K
11
ocio
15 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#3
ur_quan_master
No habrá final
No habrá final
Porque yo sé
Que siempre estáis ahí.
Barón Rojo
4
K
58
#6
Icon
#3
Barón Rojo eternos...
0
K
6
#10
Malinke
#3
pero eso es porque tú rollo es el rock.
1
K
24
#12
ur_quan_master
#10
resistiré. Resistiré hasta el fin.
1
K
22
#7
chocoleches
*
Alguien ha ido a algún concierto últimamente? El público es de gente de cincuenta parriba.
No, el metal no se muere, pero ya le llega la jubilación.
2
K
36
#9
Icon
#7
Buen comentario.. Esa es la clave, parece que la juventud no conecta, y los veteranos ya se van haciendo mayores...
1
K
18
#11
Macadam
*
#7
los dos últimos que he visto (Ángelus Apátrida y Arch Enemy) había mucha peña de 30 también... y mi hijo de 15 más otros chavales jovencitos
1
K
30
#14
colorincolorado
#7
a ver, eso es en los conciertos a los que tú vas. Luego hay otras bandas más jóvenes con público más joven.
No es un género hiperpopular, pero yo últimamente compro las entradas con cierta antelación porque algunas veces hay soldout.
Ahora mismo hay sold out en Helloween la semana que viene. En Sevilla Rage cambió de sala a una más grande cuando se acabaron las entradas. Y Saurom llenó la Pandora el otro día con 1700 personas.
1
K
22
#15
mcfgdbbn3
Un detalle que yo añadiría: ya no se lleva tanto lo de escuchar un único género musical, seguir una vestimenta, llevarte mal con los que escuchan otras cosas...
0
K
12
#1
pedrobotero
Cada vez hay mas bandas
0
K
10
#13
Euripio
En el último concierto al que fui (Rock Fest Barcelona) lo único que hacía bajar la media de edad de los 50 años era que algunos se habían traído a sus hijos.
0
K
7
#8
Nihil_1337
Te estás muriendo tú.
0
K
6
#2
Icon
Puede ser, pero no parece que cada vez se escuche más heavy metal...
0
K
6
#4
ur_quan_master
*
#2
es que es un genero de nicho, como ya predijeron Sepultura o Grave Digger.
2
K
34
#5
Icon
#4
Pero en los 80 llegó a ser muy popular, pero hoy en día no parece que sea así, y la tendencia, en mi opinión, es cada vez más negativa.
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
