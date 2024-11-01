·
4
meneos
114
clics
Esta es la historia del 'Niño Juan': de reventar escaparates a robar para la mafia china
El contexto: Fue secuestrado el pasado viernes en Carabanchel (Madrid). Fue liberado un día después tras recibir una brutal paliza. Ni él ni su entorno han denunciado los hechos.
|
etiquetas
:
madrid
,
delincuencia
3
1
0
K
52
actualidad
5 comentarios
3
1
0
K
52
actualidad
#2
Quillotro
Es que robar escaparates es actividad de bajo riesgo. Tontear con la mafia china ya... es otro nivel.
3
K
24
#1
alcama
Poco le hicieron.
Lo normal es que hubiese vuelto sin un dedo o sin una oreja
2
K
21
#3
mikhailkalinin
*
#1
Si volviera sin un dedo seria que se la ha liado un Oyabun de la Yakuza. Y sin una oreja, que le han hecho una faena memorable en las Ventas.
2
K
34
#5
camvalf
¿Porque no siento nada de empatía contra ese ser?
0
K
13
#4
ChatGPT
120 detenciones y aún usamos recursos públicos para buscarlo?
2
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
