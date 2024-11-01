edición general
Esta es la historia del 'Niño Juan': de reventar escaparates a robar para la mafia china

El contexto: Fue secuestrado el pasado viernes en Carabanchel (Madrid). Fue liberado un día después tras recibir una brutal paliza. Ni él ni su entorno han denunciado los hechos.

| etiquetas: madrid , delincuencia
#2 Quillotro
Es que robar escaparates es actividad de bajo riesgo. Tontear con la mafia china ya... es otro nivel.
alcama #1 alcama
Poco le hicieron.
Lo normal es que hubiese vuelto sin un dedo o sin una oreja
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin *
#1 Si volviera sin un dedo seria que se la ha liado un Oyabun de la Yakuza. Y sin una oreja, que le han hecho una faena memorable en las Ventas.
camvalf #5 camvalf
¿Porque no siento nada de empatía contra ese ser?
ChatGPT #4 ChatGPT
120 detenciones y aún usamos recursos públicos para buscarlo?
