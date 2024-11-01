En esta ciudad China hablan español

Qingtian es una ciudad china muy poco conocida, pero clave para entender la comunidad china en España. Desde aquí han salido, durante generaciones, miles de personas que emigraron a nuestro país. Por eso, en sus calles no es raro escuchar español, ver bares con nombres europeos o encontrar historias que conectan China y España de forma directa. En este vídeo viajamos a Qingtian para entender por qué tantos chinos en España vienen de aquí y cómo se construyó esa relación entre ambos países.