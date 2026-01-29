La esperanza de vida en EE.UU alcanzó récord en 2024 a medida que disminuyeron las muertes por sobredosis y covid-19

En general, las mujeres aún pueden esperar vivir algunos años más que los hombres, pero esa diferencia se está reduciendo, según datos de los CDC. La esperanza de vida de las mujeres aumentó 0,3 años, hasta los 81,4 en 2024, mientras que la de los hombres aumentó 0,7 años, hasta los 76,5.
Le sacamos más de un lustro de vida a los usanos.
Datos Clave (INE 2024)
Total: 84,01 años (récord histórico).
Mujeres: 86,53 años (aumento de 0,19 años).
La…
Eso los situa cerca de paises como Cambodia, Dominica, Venezuela, Iraq, Syria, India o Vanuatu. Y significativamente por debajo de Marruecos, Cabo Verde, Algeria, Malasia, Sri Lanka, Peru, Iran, Libano o... Cuba.