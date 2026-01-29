edición general
3 meneos
8 clics
La esperanza de vida en EE.UU alcanzó récord en 2024 a medida que disminuyeron las muertes por sobredosis y covid-19

La esperanza de vida en EE.UU alcanzó récord en 2024 a medida que disminuyeron las muertes por sobredosis y covid-19

En general, las mujeres aún pueden esperar vivir algunos años más que los hombres, pero esa diferencia se está reduciendo, según datos de los CDC. La esperanza de vida de las mujeres aumentó 0,3 años, hasta los 81,4 en 2024, mientras que la de los hombres aumentó 0,7 años, hasta los 76,5.

| etiquetas: usa , esperanza vida
2 1 0 K 21 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 21 actualidad
estemenda #3 estemenda
Bitch, please...
Le sacamos más de un lustro de vida a los usanos.
1 K 28
taSanás #6 taSanás
#3 sí, pero conducimos 1.2 tdi, en lugar de v8 atmosféricos como dios manda. Salimos perdiendo, que tristeza!
0 K 8
IVAJ #1 IVAJ
La esperanza de vida en España superó los 84 años en 2024 (84,01 años), una cifra récord, con las mujeres superando a los hombres (86,53 vs. 81,38 años) y consolidándose como uno de los países más longevos de Europa, aunque los datos recientes (2023) aún no recuperaban del todo el pico pre-pandemia de 2019, la tendencia es ascendente, con proyecciones optimistas a futuro.
Datos Clave (INE 2024)

Total: 84,01 años (récord histórico).
Mujeres: 86,53 años (aumento de 0,19 años).…   » ver todo el comentario
1 K 26
IVAJ #2 IVAJ *
La mortalidad infantil había mostrado una tendencia a la baja en EE. UU. durante décadas antes de dispararse en 2022 , y los últimos datos de los CDC muestran que la recuperación es lenta. Más de 20.000 bebés murieron antes de cumplir un año en 2024, lo que representa aproximadamente 5,5 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. El año pasado, el Departamento de Salud de Misisipi declaró una emergencia de salud pública debido al aumento de las tasas de mortalidad infantil en el estado.

La…   » ver todo el comentario
1 K 26
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
#2 Lo de la mortalidad infantil de EE.UU. roza el tercermundismo en algunos estados.
2 K 40
StuartMcNight #5 StuartMcNight
#4 No solo la mortalidad infantil. Estados como Missisipi, Alabama o Louisiana tienen esperanzas de vida por debajo de los 75 años (71 en el caso de Missisipi!!!).

Eso los situa cerca de paises como Cambodia, Dominica, Venezuela, Iraq, Syria, India o Vanuatu. Y significativamente por debajo de Marruecos, Cabo Verde, Algeria, Malasia, Sri Lanka, Peru, Iran, Libano o... Cuba.
2 K 33
Andreham #7 Andreham
Me pregunto si los datos se basan en población americana autóctona o en el total de la población.
0 K 7

menéame