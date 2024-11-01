Se espera que millones de personas marchen contra Trump en protestas No Kings en los 50 estados de Estados Unidos

Los estadounidenses en los 50 estados marcharán contra la administración Trump el sábado, uniéndose detrás del mensaje de que el país está derivando hacia el autoritarismo y que Estados Unidos no debería tener rey. Se espera que cientos de miles de personas asistan a la protesta No Kings, la segunda iteración de una coalición que marchó en junio en el día de protesta más grande en la historia de Estados Unidos. Los eventos están programados para más de 2.700 ubicaciones, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades.