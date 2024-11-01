edición general
Se espera que millones de personas marchen contra Trump en protestas No Kings en los 50 estados de Estados Unidos

Los estadounidenses en los 50 estados marcharán contra la administración Trump el sábado, uniéndose detrás del mensaje de que el país está derivando hacia el autoritarismo y que Estados Unidos no debería tener rey. Se espera que cientos de miles de personas asistan a la protesta No Kings, la segunda iteración de una coalición que marchó en junio en el día de protesta más grande en la historia de Estados Unidos. Los eventos están programados para más de 2.700 ubicaciones, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades.

Un par de infiltrados, un par de cargas con algun policia muerto por una bala perdida y Naranjito ya tiene excusa para otra ley marcial.
La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza.
#2 Si.
Para los gringos, espero que se cumpla eso.
Deben pagar por todo lo que paso desde los peregrinos.
Luego les toca a los otros colonizadores
#2 he pensado exactamente lo mismo
Cuantos wokes
Titulo: Se espera que millones de personas marchen contra Trump
Cuerpo: Se espera que cientos de miles de personas asistan a la protesta No Kings
Periodismo del bueno, asi aciertan siempre! xD

Donde deberian haber asistido por millones, es a las urnas de las ultimas elecciones... oh wait quie ya lo hicieron, y salio que querian al zumbado naranja.

Pues tienen zumbado naranja para rato...
#5 no te passes, ni ganó de una manera tan abrumadora ni eran unas condiciones "normales"... No es excusa, vale, pero un sistema que no refleja realmente el voto popular y qué además dificulta que según que minorias pueda votar, -y que los demócratas lo hicieran rematadalente mal- no significa que se pueda decir "que se jodan por no haber votado bien"
España tiene mucho que aprender
