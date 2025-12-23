·
Los españoles anticipan una década marcada por la guerra, la pobreza y la fractura social
[ACCESIBLE EN MODO LECTURA]
Dibujan un mañana con más violencia, más paro, más racismo, más desastres naturales, menos vínculos familiares y menor protección social del Estado
+ valorados
relacionadas
#3
Supercinexin
Y para arreglarlo, votarán
al PP y a Vox
, que son los dos únicos partidos que llevan su programa el "NO a la guerra", sólidas propuestas sociales para proteger más que nunca al trabajador asalariado y al pequeño autónomo, mayor protección al medioambiente con recias leyes y regulaciones y rotundos paquetes de ayudas públicas y sociales para los más desfavorecidos.
10
K
103
#5
NO86
#3
Yo creo que quienes anticipamos este marronaco no votamos así.
La mayoría de quienes me dicen chorradas como que vivimos en una dictadura o que hay que votar a la derecha para parar a los ladrones comunistas o que hay que echar a inmigrantes porque nos roban tienen una visión de su futuro benévola una vez se tire del poder a los rojos.
0
K
7
#1
YSiguesLeyendo
... Por otra parte, los ciudadanos confiesan que las decisiones políticas que han tomado en los dos últimos años, desde sus opiniones a votar o no, han estado fundamentalmente condicionadas por las redes sociales. Las redes e Internet han superado a la televisión como la principal fuente de influencia en la opinión política de los españoles (30,4% frente al 28,8%). En general, los españoles dicen que tienen a identificarse con las personas de su misma edad y generación (43% lo hace) y quienes comparten sus mismas aficiones y gustos (29%), por delante de corporativismos de quienes tienen su misma profesión o empleo (23%) o comparten sus ideas políticas (23%).
1
K
23
#2
insulabarataria
¡Espíritu navideño a tope!
PD: solo he leído el titular y la entradilla
0
K
10
#4
Febrero2034
¿todo eso se da ahora? ¿los jovenes se pueden independizar y formar una familia? ¿puedes acceder a cada vez mejores trabajos y mejor pagados? ¿se estan haciendo obras de protección a municipios con el medio ambiente? ¿La seguridad es mayor? ¿las mujeres ahora tienen mayor protección y seguridad que antes?
0
K
6
#6
NO86
*
#4
Pues lo del acceso a la vivienda sin joder la economía ni el medio ambiente es algo que se arreglaría con menos capitalismo y más comunismo. Votar a quien lo va a hacer aún peor que el que está (en vez de votar a los putos rojos de Podemos) es de tontos.
0
K
7
#7
Troylanas
#4
No. No. No. No sé entiende la pregunta. Más o menos como antes, de los países más seguros de Europa. Clarísimamente si.
Y PP y V????x han votado en contra de todas las leyes para proteger a la población, la economía de los más pobres o el medio ambiente. Si con la derecha que tenemos ahora en el gobierno avanzamos a paso de caracol, imaginate con los que defienden los intereses de la "aristocracia" económca.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
