Una española que vive en Irlanda, sin palabras con la sanidad de este país tras ser ingresada en un hospital: «Era como para pobres»
Claudia Bisbal es una joven valenciana que ha contado su experiencia con la sanidad irlandesa
sanidad pública
irlanda
actualidad
9 comentarios
actualidad
#5
johel
"En Irlanda coexiste un sistema de seguros privados. Todos los ciudadanos que llevan al menos un año en Irlanda tienen derecho a asistencia sanitaria.
Las condiciones de acceso son diferentes dependiendo de la edad y la renta: gratuito para ciudadanos de categoría 1 y no gratuito para el resto.
Esta división genera importantes desigualdades en la población. Los médicos son autónomos y trabajan independientemente, aunque desde 2001 se tiende a trabajar en equipos multidisciplinares…
#6
pepel
Que esperaba, ¿una sanidad pública, Universal y Mal Pagada?
#3
manbobi
"Como para pobres". Sin entrar a la noticia, suena a pija clasista.
No hay nada de provecho.
#4
tpm1
#3
Solo el hecho de que se queje que estaba en urgencias y que se quería duchar...
#2
cenutrios_unidos
Pues es lo que eres, si no puedes pagar una habitación y tratamiento por 3.000€ al día.
#7
Cehona
Si se promociona Irlanda con menos impuestos ¿Con que cree la gente que se hacen los hospitales y sus facultativos?
#8
Cehona
Igual piensan como los exiliados fiscales en Dubai, que los Airbus A330 que solitan para rescatarlos, funcionan con oraciones.
#9
JackNorte
Los pobres no tienen para pagar , es un servicio de ricos , estilo americano, si tienes dinero, que no tienes, o no quieres pagarlo, recibes otros servicios y cuidados , pagales 3 mil por noche ya veras como te ofrecen algo parecido a la residencia en un hospital publico de España.
#1
capitan.meneito
¿cómo que para pobres?
Ver toda la conversación (
Una vez visto, esro es irrelevante. No hay nada de provecho.