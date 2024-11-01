edición general
Una española en EE.UU., harta de que le recuerden que la sanidad en España es gratis: "es mentira, no es gratis"

Una española en EE.UU., harta de que le recuerden que la sanidad en España es gratis: "es mentira, no es gratis"

«No puedo hacer un vídeo hablando bien de Estados Unidos sin que aparezca el mítico comentario de 'al menos en España tenemos sanidad pública gratuita'». Y lanza una contundente réplica: «¿Quién te ha explicado ese cuento? Porque es mentira, no es gratis». La idea de gratuidad es engañosa: «es gratis si tú evades impuestos y no los pagas, o si estás de vacaciones o cobrando en negro. Entonces sí, claro, te la pago yo. Pero la sanidad no es gratuita, se paga en impuestos». En Estados Unidos los ciudadanos abonan directamente un seguro privado.

Ya, el que ha madurado un mínimo es consciente de eso.

Pero a caso es mejor pagar 1500/2000 euros, fácilmente, de prima mensual para luego romperte una pierna y que en el hospital te toque pagar otros 5.000 lereles? O vayas a parir, te echen a los 2 días para que te recuperes en tu casa y salgas con una factura de 20.000 lereles?

Ya no digamos si te da cáncer u otra cosa rarita o crónica.
#3. Que ganitas de votar esto irrelevante, que ganitas, pero ni voy de "influencer" ni de censor por la vida.

Señorita influencer, la cuestión nunca ha sido la "gratuidad", la cuestión en torno a la "Sanidad Publica" es la solidaridad. El convencimiento de que la empatia con el prójimo y sus posibles problemas salud bien vale invertir en común y solidariamente en la "Sanidad Pública".
Los impuestos funcionan como mecanismo de redistribución
Y así gente que no tiene un nivel de ingresos elevado, puede tener un nivel sanitario eficaz
El seguro privado está bien para quién quiere una habitación individual o servicios adicionales
#1 Elena? Eres tu?
#2 ¿Josef? ¿Tú no estabas muerto?
