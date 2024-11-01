Una española en EE.UU., harta de que le recuerden que la sanidad en España es gratis: "es mentira, no es gratis"

«No puedo hacer un vídeo hablando bien de Estados Unidos sin que aparezca el mítico comentario de 'al menos en España tenemos sanidad pública gratuita'». Y lanza una contundente réplica: «¿Quién te ha explicado ese cuento? Porque es mentira, no es gratis». La idea de gratuidad es engañosa: «es gratis si tú evades impuestos y no los pagas, o si estás de vacaciones o cobrando en negro. Entonces sí, claro, te la pago yo. Pero la sanidad no es gratuita, se paga en impuestos». En Estados Unidos los ciudadanos abonan directamente un seguro privado.