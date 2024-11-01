edición general
Un español que vive en Alemania va al médico y se queda sin palabras tras la decisión de la doctora

Le dieron cuatro días de incapacidad temporal: "Me dio la baja por un grano. Y yo obviamente le dije que no porque creía que estaba en condiciones perfectas para ir a trabajar". La doctora no se lo tomó nada bien, y Javier Novas asegura que "lo peor de todo" es que se enfadó con él tras rechazarla.

#1 doramono *
Hay que cambiar la mentalidad en España, la salud es lo primero.
#2 Ingjen
#1 Si siguiéramos el criterio que sale en la noticia, tendríamos de baja al 100% de los trabajadores.
Sergio_ftv #11 Sergio_ftv
#2 La pregunta es: ¿por qué fue al médico por un grano? porque nadie va al médico por un grano, además la noticia especifica que era un grano infectado, eso te podría dejar sin cara dependiendo de la gravedad y de si la infección no se trata y se propaga.
#13 Ingjen
#11 Si tieens un grano infectado en la cara es bueno ir al médico. Pero evidentemente puedes trabajar.
#14 MPPC
#11 Pero, ¿trabajar, te impide hacer el tratamiento, o ralentiza la recuperación?. Yo creo que esa es la pregunta pertinente.
lonnegan #4 lonnegan *
#1 Bueno, hace un mes tuve una infección de garganta vírica. Tenía 39 de fiebre y el buen doctor no estuvo por la labor de darme la baja, ni siquiera le importó que pudiera contagiar a mis compañeros, cosa que me confirmó que era posible. Según él podía trabajar perfectamente. Asi que con el justificante de la consulta médica me quedé en mi casa dos días hasta que se me pasó la fiebre. Entre lo mucho y lo poco hay términos medios.
#7 Leon_Bocanegra
#4 pues yo me levanté con mucha tos y 38'3 de fiebre el martes y el medico me dió 4 días de baja.
elmileniarismovaallegar #10 elmileniarismovaallegar *
Hombre, también te digo que nadie va al médico por tener un grano infectado en la nariz (tipo espinilla de adolescente)... supongo que sería algo más grave que un simple grano lo que le movió a desplazarse al médico...
#5 Regreso
No os podéis ni imaginar la de bajas que se pillan ahí. Además en muchas empresas hasta el tercer día no hay que llevar justificante ni nada.
Supercinexin #3 Supercinexin
Menudos vagos, pillarse la baja por un grano, hay que joderse. Así va su economía, claro. Y luego los españoles a pagar impuestos para mantener sus estados del bienvivir.
JackNorte #16 JackNorte *
La semana que viene aparece con una infeccion gorda y la culpa de la medico. Este chaval acabara mal en Alemania. Si no sigue las normas sociales o las sigue parcialmente, suficiente serio para ir al medico pero no lo suficiente para seguir las indicaciones del medico.
Contradiciendo el criterio medico.
strike5000 #17 strike5000
Por comentar, la noticia está completa en la entradilla. Lo único que añade es que en Alemania es obligatorio tener seguro médico, público o privado (como en España) y que se paga en función a tus ingresos (como en España, más o menos).

Si acaso la noticia es que un español rechazó la baja que le ofreció el médico en vez de amenazarlo por no dársela (hombre muerde a perrol...).

Por cierto, me ha recordado aquel chiste que dice que están tres amigos en un bar y uno lo dice a los otros,

-…   » ver todo el comentario
Macnulti_reencarnado #15 Macnulti_reencarnado
#9 pues, por ejemplo, y siguiendo con el hilo que nos ocupa, vigilando correctamente el tema de las bajas laborales. No te imaginas la cantidad de vagos profesionales que se destaparian.
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
La vieja europa. En 10 años estamos peor que Cuba.
#8 Leon_Bocanegra
#6 estuviste 4 días en cuba y desde entonces te crees el libertador cubano.
Eres un poco cansino con el temita.
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#8 tú llamándome cansino? Tú? Gensanta!!!
#9 Hoypuedeserungrandia
#6 ¿Y como deberíamos hacer, cual es tu propuesta para esta vieja Europa ?
