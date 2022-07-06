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España vuelve a registrar la tasa de pobreza infantil más elevada de la UE, según Eurostat

España volvió a registrar en 2025 la tasa de pobreza infantil más elevada de la Unión Europea con un 28,4% y se sitúa 8,8 puntos por encima de la media, según datos de Eurostat, publicados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Además, con un 25,7%, España ocupa el quinto puesto entre los países con mayor tasa de pobreza o exclusión social (AROPE) de la Unión Europea (UE), por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%). En concreto, el 25,7% de la ...

| etiquetas: españa , tasa de pobreza infantil , eurostat
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21 comentarios
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Comentarios destacados:      
SMaSeR #5 SMaSeR
EAPN alerta: sin prórroga de alquileres ni moratoria antidesahucios, la pobreza irá en aumento


Adivinad quien vota en contra de lo que proponen para solucionarlo.
5 K 86
manbobi #7 manbobi
#5 Déjame adivinar: los que son votados en masa por fachapobres y ricos aspiracionales?
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JackNorte #3 JackNorte *
Cuando se sabe que los sueldos siguen estancados y seguimos igual lo raro seria es que con menos dinero se hiciera mas.
Este mismo medio se llevaria las manos a la cabeza si la subida de los sueldos creceria lo suficiente para solventar el problema.
4 K 61
manbobi #4 manbobi *
Comentario relacionado:
www.meneame.net/story/detenido-apunalar-otro-hombre-vitoria-gasteiz/c0
Los mismos que hipócritamente aplauden la publicación de este tipo de datos son los que pondrían a gobernar a corruptos incompetentes vendidos a los que quieren beneficiarse del desmantelamiento de la sanidad y educación universal.
1 K 26
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#4 pq no se puede estar en contra de ambas cosas no?
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manbobi #10 manbobi
#8 Qué dos cosas exactamente?
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DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#10 las que dice #4
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manbobi #16 manbobi
#13 Soy yo el de #4. Hay varias cosas:
- Publicación de datos
- Pobreza infantil
- Desmantelamiento de la sanidad y educación universales
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DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#16 Los mismos que A son los que B.
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manbobi #20 manbobi
#18 Joder macho. La pregunta era sencilla... pues nada.
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ChukNorris #6 ChukNorris
Vaya como saltan de “pobreza” a “riesgo de pobreza” los periodistas de hoy en días.
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Connect #9 Connect
Y ojo que los datos de la noticia son los suaves. Por que el periodista ha mezclado pobreza con riesgo de pobreza. Según ese mismo estudio de la UE, los de AROPE (pobreza o exclusión social) esta entre el 33-35% en menores españoles.

Cuando los medios de derechas se den cuenta de que Europa Press ha presentado mal el estudio y que hay más carnaza, irán a por ella.

La solución es aplicar programas para reducir esos datos y así joder a esos medios de la fachosfera...
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g3_g3 #21 g3_g3
#17 ¿Te das cuenta de lo estupido y sin lógica de tu razonamiento?
¿Cual es el error? Que tú no te creas los datos, no es un error.
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Ludovicio #14 Ludovicio *
Voto sensacionalista porque no veo referencias a la progresión de dichos datos.
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g3_g3 #11 g3_g3
Los que que estan votando erronea: explíquense ¿cual es el error? @ChukNorris @homevideo92
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ChukNorris #17 ChukNorris
#11 Lo tienes explicado 5 comentarios antes que el tuyo.
Pero vamos, que si te crees que casi 1 de cada 3 niños en España son pobres, lo normal es que no sepas leer.
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FunFrock #2 FunFrock
Pedro Sánchez: "Combatir la pobreza infantil es apostar por la dignidad colectiva de nuestra sociedad y por hacer de España un país mejor"
6.7.2022
www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/060722-sanche
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#12 encurtido
Es un dato directamente relacionado con la inmigración. España las últimas décadas ha sido uno, o el que más, con mayor tasa inmigratoria de la UE, con unas características particulares como que son más jóvenes, más pobres y con más niños pequeños que la media del país.
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Mesto #15 Mesto *
#_5 Me encanta que pienses que gobernando Psoe + su izquierda desde 2018 creas que la gente se va a tragar que la culpa es del Pp.
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taSanás #1 taSanás
La UE es facha
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Supercinexin #19 Supercinexin
#1 En efecto, mayoritariamente facha.

De todos modos, ya lo comentan por ahí abajo, los PPartidox que le gustan al panfleto derechista El Mundo son los que sistemáticamente han votado en contra de TODAS las medidas presentadas por el Gobierno para paliar dicha pobreza infantil, de tal manera que al final no han salido aprobadas en el Congreso y los niños pues se han tenido que joder.

¿Qué te parece eso?  media
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menéame