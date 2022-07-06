España vuelve a registrar la tasa de pobreza infantil más elevada de la UE, según Eurostat

España volvió a registrar en 2025 la tasa de pobreza infantil más elevada de la Unión Europea con un 28,4% y se sitúa 8,8 puntos por encima de la media, según datos de Eurostat, publicados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Además, con un 25,7%, España ocupa el quinto puesto entre los países con mayor tasa de pobreza o exclusión social (AROPE) de la Unión Europea (UE), por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%). En concreto, el 25,7% de la ...