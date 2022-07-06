España vuelve a registrar la tasa de pobreza infantil más elevada de la UE, según Eurostat

España volvió a registrar en 2025 la tasa de pobreza infantil más elevada de la Unión Europea con un 28,4% y se sitúa 8,8 puntos por encima de la media, según datos de Eurostat, publicados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Además, con un 25,7%, España ocupa el quinto puesto entre los países con mayor tasa de pobreza o exclusión social (AROPE) de la Unión Europea (UE), por detrás de Bulgaria (29%), Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%) y Lituania (26,3%). En concreto, el 25,7% de la ...
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Adivinad quien vota en contra de lo que proponen para solucionarlo.
Este mismo medio se llevaria las manos a la cabeza si la subida de los sueldos creceria lo suficiente para solventar el problema.
www.meneame.net/story/detenido-apunalar-otro-hombre-vitoria-gasteiz/c0
Los mismos que hipócritamente aplauden la publicación de este tipo de datos son los que pondrían a gobernar a corruptos incompetentes vendidos a los que quieren beneficiarse del desmantelamiento de la sanidad y educación universal.
- Publicación de datos
- Pobreza infantil
- Desmantelamiento de la sanidad y educación universales
Cuando los medios de derechas se den cuenta de que Europa Press ha presentado mal el estudio y que hay más carnaza, irán a por ella.
La solución es aplicar programas para reducir esos datos y así joder a esos medios de la fachosfera...
¿Cual es el error? Que tú no te creas los datos, no es un error.
Pero vamos, que si te crees que casi 1 de cada 3 niños en España son pobres, lo normal es que no sepas leer.
6.7.2022
www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/060722-sanche
De todos modos, ya lo comentan por ahí abajo, los PPartidox que le gustan al panfleto derechista El Mundo son los que sistemáticamente han votado en contra de TODAS las medidas presentadas por el Gobierno para paliar dicha pobreza infantil, de tal manera que al final no han salido aprobadas en el Congreso y los niños pues se han tenido que joder.
¿Qué te parece eso?